El Comité para la Institucionalización puede recolectar firmas para la eliminación del Cpccs

Desde hoy, jueves 29 de agosto del 2019, corre el plazo de 180 días para que el Comité por la Institucionalización Democrática recoja las firmas que respalden su proyecto de eliminar al Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) y reformar el modelo de la Asamblea Nacional hacia la bicameralidad, en un referéndum.

La decisión de entregar la clave al Comité para acceder al formato de formulario la tomó la mañana de hoy el Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE). En esta decisión participaron los consejeros suplentes Mérida Nájera y Andrés León, en reemplazo de Enrique Pita y Luis Verdesoto, quienes comunicaron su ausencia.



Desde ahora, el Comité tendrá que trabajar en la recolección de firmas del 1% del padrón electoral. Es decir, 132 620 rúbricas.



Diana Atamaint, presidenta del CNE, explicó que, una vez cumplido ese plazo, la normativa prevé 90 días más en caso de que no cumplan con el número requerido.



Después de eso, dijo Atamaint, la propuesta debe ser presentada en la Asamblea Nacional que remitirá al CNE las rúbricas para su validación.



La propuesta del Comité no es la única que está en tratamiento. El movimiento Ahora también busca un referéndum para eliminar al Cpccs. Sobre esto, Atamaint indicó que, en caso de que decidan unirse las propuestas debería existir un nuevo pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre una nueva propuesta.



León indicó que esto se puede resolver de mejor manera con la decisión de ambos grupos para tramitar una sola propuesta.



En el caso de que las dos iniciativas no se junten, Atamaint señaló que no hay impedimento para que los ciudadanos firmen como respaldo a ambas propuestas. Esto pese a que el Código de la Democracia establece que la Asamblea no podrá tramitar dos iniciativas de reforma parcial al mismo tiempo.



Atamaint explicó también que, en caso de que la decisión de las dos organizaciones sea juntar sus propuestas, deberían pedir un nuevo pronunciamiento a la Corte Constitucional.