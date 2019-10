Raúl Chilpe fue un líder valorado por su trabajo en mingas

LEA TAMBIÉN

En la pequeña comunidad de Luz María, de la parroquia cuencana de Molleturo, persiste el duelo. Todos conocían a Raúl Chilpe, un agricultor y líder comunal de 37 años. Él murió atropellado el domingo 6 de octubre del 2019, durante el paro nacional.

Ocurrió a las 12:10 cuando Chilpe conversaba con un grupo de amigos en el kilómetro 58, sector de El Chorro, de la vía Cuenca-Molleturo-El Empalme, que une a las provincias de Azuay y Guayas. Esta carretera permaneció bloqueada durante los 11 días de las protestas.



Un vehículo color negro con cuatro pasajeros a bordo y que se dirigía desde Cuenca a Guayaquil, llegó hasta unos 150 metros del bloqueo. Al percatarse de la multitud y las barricadas frenó, dio la vuelta y regresó a velocidad.



Unos metros más adelante impactó contra Chilpe, quien era la persona del grupo que estaba más salida hacia la carretera. Los amigos contaron que por el fuerte impacto el cuerpo se elevó por el aire, impactó sobre el parabrisas y cayó al piso.



El vehículo huyó. La autopsia reveló que tenía toda la caja torácica destrozada, contó la sobrina del fallecido Alexandra Gutama, de 24 años.



Aunque la ministra de Gobierno, María Paula Romo, dijo que Chilpe participaba en las protestas, su familia lo desmintió.



“Esa mañana saqué a mi hermano de su casa para que me acompañe a Cuenca por trabajo”, dijo Nelson Chilpe. El fallecido era soltero y vivía con su madre que tiene discapacidad, en una modesta casa de adobe. Cada uno fue en su moto y en el bloqueo les impidieron cruzar. “Las estacionamos antes de las barricadas”, señaló Nelson Chilpe.



Cruzaron caminando y mientras esperaban se entretuvieron en una conversación con amigos. “Estábamos distraídos cuando ocurrió la tragedia y no participábamos en ninguna protesta”, dijo molesto Chilpe.

Raúl Chilpe conversaba con un grupo de amigos en un carretera que se encontraba cerrada, cuando un vehículo lo atropelló. Foto: Xavier Caivinagua/ EL COMERCIO

“Todos estamos tristes porque Raúl nunca creyó en las protestas como alternativa para conseguir algo, sino en el trabajo de la gente. Era el alma de esta comunidad”, comenta la vecina María Gutama, de 80 años, secándose las lágrimas que deja caer por sus mejillas.



En el poblado de Luz María quedó sembrado su trabajo en mingas comunitarias, el valor que le daba a la gente, la honestidad y su deseo de sacar adelante a la comunidad. Como presidente de la comunidad o sin serlo, organizaba a las familias para las mingas.



Entre las últimas obras que lideró en este 2019 están la construcción de la casa comunal y el arreglo de la iglesia. También, estuvo involucrado en las mejoras de la escuela, el arreglo de la vía principal de acceso que es de tierra, entre otras actividades.



Era un hombre sencillo y el último de seis hermanos. De lunes a viernes trabajaba como agricultor, en una finca cerca de Puerto Inca y el fin de semana retornaba a Luz María para cuidar de su madre, María Aurora Chilpe, quien no puede caminar por problemas en sus piernas.



Ganaba entre USD 70 y 90 semanales y con eso mantenía a su madre. Los domingos la subía en la moto y la llevaba a pasear o para que se distraiga observando algún partido deportivo en las comunidades vecinas. “Cuando estaban juntos irradiaban felicidad”, dijo la sobrina Alexandra.



Para Saúl Torres, su cuñado era hombre de pensamiento infinito, participativo, honesto y con una amplia visión política. Por eso, en las últimas elecciones terció como vocal de la Junta Parroquial por la alianza Unidad Popular y Molleturo Primero.



Según exvicepresidente de la Junta Parroquial, Cleofer Gutama, Chilpe nunca estuvo involucrado en la política, pero lo invitaron a participar porque conocían de su capacidad de trabajo, dinamismo y liderazgo. “Buen joven, para no vivir”.



Raúl Chilpe también era músico. Cantaba en la eucaristía de los domingos y colaboraba en la iglesia, por eso la reflexión que hizo el sacerdote durante la misa de despedida – la tarde del 8 de octubre- fue muy sentida. “Su ausencia, es algo que no acabo de acostumbrarme, dice Torres.



En los dos día del velatorio, la pequeña vivienda de la familia estuvo siempre llena de familiares, amigos y conocidos. “Dicen que en estos momentos hay que ser fuertes y no dejar que el dolor nos derrote, pero no es fácil, para una madre y toda la familia, dijo comentó Torres.



Los Chilpe son una familia muy humilde que se endeudó para cubrir los gastos del funeral. Los vecinos les apoyaron con alimentos para ofrecer a los presentes. El proceso judicial por esta muerte avanza. No hay personas detenidas pero el autor está identificado.p