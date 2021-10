Su gusto por la comida llenó las redes de recomendaciones ‘a la carta’

Andrea Medina

El video dura 26 segundos y atrapa a cualquier amante de las hamburguesas y el queso fundido, con un primer plano de un crambembert que cae lentamente sobre la carne. La invitación empieza con la pregunta ‘insignia’ que hace Caridad Cisneros a sus más de 168 000 seguidores en TikTok: ¿Te gusta el queso y estás en Quito?

Hasta el pasado jueves, 14 de octubre del 2021, este clip superaba los 1,2 millones de reproducciones. Y el arrasador éxito no solo atrajo más fans a esta cuenta sino que abarrotó el pequeño restaurante Queso Te Sirva De Experiencia, hace un par de meses. Lo confirma su administrador, Christian Camino.

La gente hacía fila afuera y no pudieron atender a todos. Por un par de días –y por un aforo que no le hacía justicia al local- incluso tuvieron que cerrar por algunas horas. Fue una locura. Esa recomendación, agrega Camino, también los motivó a buscar un nuevo espacio con mayor capacidad que aún recibe continuas visitas atraídas por ésta y la publicidad propia que mantiene activo este restaurante en sus redes sociales.

Caridad Cisneros tiene más de 168 000 seguidores en TikTok. Foto: Cortesía

Más conocida como @lacaridadenquito, la joven estudiante de Multimedia y Producción Audiovisual convirtió lo que aún es su hobbie –por el gusto de comer- en un aliado para restaurantes, cafeterías y otros emprendimientos en Quito.

La idea de hacer y publicar este contenido surgió en el 2020 cuando fue a un restaurante, lo filmó y lo publicó. Ahora esa es la lógica de todos sus videos donde en pocos segundos muestra los platos más llamativos, una parte del menú y las instalaciones mientras narra sus experiencias, todas positivas. “Siempre le vi como una inversión y ahora se convierte en un trabajo. Me gusta que la gente vaya a esos sitios”.

La atracción por la buena comida también fue la motivación de Carolina Gálvez para crear, en primera instancia, su propio canal culinario en YouTube en el 2019. Y ante la incesante acogida de la red ‘de los bailes virales’ la pandemia también le empujó a este espacio en donde ya tiene 29 700 seguidores. Allí experimentó con las recomendaciones pero desde una perspectiva distinta: una mamá que busca sitios ideales para visitar con su familia e hijos.

Entre sus producciones se conjugan los locales a los que va, nuevos emprendimientos y recetas de preparaciones rápidas para mamás en apuros y con poco tiempo para cocinar. A diferencia de otros ‘foodies’ (amantes de la comida), sus videos casi siempre incluyen los precios de algunos de los platillos más pedidos.

Carolina Gálvez sostiene unos fideos. Foto: Cortesía

Su material audiovisual, a decir de esta periodista con experiencia en televisión, también se destaca por un trabajo más meticuloso. Para casi todas sus filmaciones usa cámaras y micrófonos profesionales que le garantizan un resultado final de alta calidad. “A la gente le gusta que les des información práctica en poco tiempo”, dice y agrega que frecuentemente le preguntan por alternativas para festejar un cumpleaños, citas o aniversarios. Hasta le confiesan el presupuesto para cada ocasión.

Quienes abren las redes para buscar opciones para comer o visitar en Quito y sus alrededores también se encuentran con Manuela Pinto (@unafoodie_mas). Ella es fotógrafa de profesión y su trabajo consiste precisamente en capturar las mejores imágenes gastronómicas. Y por llenar su álbum de nuevas y coloridas propuestas también explotó su gusto por la comida a través de invitaciones virtuales.

En TikTok, Manuela alcanza los 18 100 seguidores que llegan atraídos por sus espontáneos y breves comentarios en los que también incluye a su papá, su acompañante para muchos lugares. “Siempre me ha gustado salir a comer, con mi papá somos súper noveleros. Ahora me escriben de muchos lugares, me preguntan cosas por interno. La respuesta del público es chévere”.

Josue Santacruz en un local de comidas. Foto: Cortesía

Josue Santacruz asegura que se inició como promotor virtual de los sitios para comer, antes de que se convierta en tendencia, en el 2019. Sus primeras grabaciones fueron de las huecas más tradicionales de la ciudad, donde demostró algunos locales para comensales de todo presupuesto y gusto.

Y de a poco ganó la acogida del público. Su cuenta @josurecomienda supera los 68 000 seguidores en TikTok y se diferencia por incluir videos de sitios tradicionales, algunos pequeños y hasta poco conocidos que están en el norte, sur y centro de la ciudad. Sus clips incluyen entrevistas cortas a los dueños de cada local.

En su memoria, desde que empezó con esta actividad, se quedaron marcadas las palabras de un propietario de un local de papas fritas que pasó de vender a 20 platos en los meses más críticos de la pandemia, a más de 500 en dos días. “Con un video siento que he cambiado vidas”.