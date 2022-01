Usuarios buscan pruebas PCR en Quito

Sara Oñate (I)

Daniel llegó a las 09:00 del viernes 7 de enero al Centro de Salud de Las Casas, ubicado en el centro norte de Quito, en la búsqueda de una prueba PCR pero no la consiguió. Permaneció 20 minutos en la puerta principal que estaba cerrada.



“Ayer (jueves) vine a las 14:00 y me dijeron que ya no había pruebas y por eso vine hoy y tampoco hay”, comenta. El guardia le informó que se repartieron 90 turnos y que ya se terminaron.



Esperó en medio de un fuerte sol junto a la puerta para hablar con la persona encargada y buscar una solución.



El joven de 27 años estaba preocupado porque había tenido contacto con una persona que resultó positiva a covid-19.



Relata que su médico le practicó una prueba de antígenos que salió negativa, pero prefería estar seguro del resultado.



En el Centro de Salud de Las Casas a usuarios se les entregó un turno para realizarles una prueba PCR. Foto: EL COMERCIO



Daniel cruzó la calle y se ubicó frente al centro de salud para esquivar el sol esperando una respuesta. Allí permaneció otros 10 minutos y se fue.



Ricardo, de 43 años, llegó pasadas las 09:00 y tampoco pudo realizarse el test. Le informaron que los turnos se acabaron y le sugirieron que fuera al centro de salud ubicado en La Comuna, a cinco minutos del de Las Casas.



Una pareja, que prefirió no identificarse, llegó a las 09:30 y se ubicó al final de la fila que estaba a un lado de la puerta principal y que no era muy extensa. Ellos también buscaban una prueba de diagnóstico, pero una persona que estaba adelante de ellos les dijo que ya no iban a dar más turnos.



Jessenia Quiguango, de 26 años, llegó a las 05:00 al establecimiento de salud. Comenta que delante de ella había pocas personas y desde las 08:30 les entregaron un turno. La mujer dijo que tenía ardor de garganta y dolor en el cuerpo.



Junto a Jessenia estaban Iván y Nina, de 26 y 24 años. Ellos también llegaron a las 05:00 para realizarse el examen. “Si están avanzando, como hay tres carpas y no hay mucha gente sí vamos rápido”, dijo Nina.



Steeven Chicaiza, de 26 años, llegó a las 06:50 y le dieron el número 77. Comenta que fue porque su jefa salió positiva y todos en su trabajo deben hacerse la prueba. Junto a él se encontraba Édison de la Cruz, quien también obtuvo un turno.



En el Centro de Salud de La Comuna, Mery, de 23 años, logró su objetivo de hacerse una prueba. Su pareja, Juan Carlos, la esperó afuera de la unidad. Menciona que cree que se contagió en el trabajo. La mujer presentaba fiebre y dolor de garganta.



En ese establecimiento hay una carpa de triaje que atiende hasta 30 personas.



Al Centro de Salud San Juan Quito llegó un papá con su hija con síntomas de covid-19. Ahí había una larga fila de personas que esperaban por la vacuna.



Al consultarle al guardia si hacían pruebas de detección, el guardia le dijo que en ese espacio se estaban colocando las vacunas anticovid.



La encargada del Centro, Alexandra Shuguili, le explicó al hombre que esos centros son pequeños y la idea es evitar aglomeraciones por lo que las personas pueden ir a los centros tipo C.



En el Ministerio de Salud informaron que hay lineamientos específicos y deben cumplir con el distanciamiento. Sin embargo, indicaron, solo en el Distrito Metropolitano hay más de 100 puntos de detección de covid-19.



En total, a escala nacional están activados más de 1 300 puntos para la realización de pruebas de diagnóstico covid-19 entre centros de salud, hospitales básicos y generales.



Pruebas PCR y de antígenos, con pedido médico



El 4 de enero pasado, la ministra de Salud, Ximena Garzón informó que existe una sobredemanda en los requerimientos de pruebas PCR y test de antígenos para detección de la enfermedad y por ello se emitió un lineamiento para su uso.



Esta medida busca evitar el desabastecimiento de estos insumos y poder abarcar con vigilancia epidemiológica a zonas donde existen focos calientes de contagios, explicó la funcionaria.



Las personas que tengan sintomatología pueden acudir a los puntos habilitados para recibir una evaluación médica y el galeno, a través del criterio clínico, determina si es necesario realizar la prueba.



El MSP recuerda que tanto los servicios como las pruebas que se realizan son gratuitas.