COE Nacional descarta estado de excepción, pese a aumento de covid-19

Redacción Elcomercio.com

El presidente del COE Nacional, Juan Zapata, dijo este 7 de enero del 2022 que el Gobierno no decretará un estado de excepción ni el confinamiento, pese al repunte de casos que se tiene previsto se reportarán en Ecuador la próxima semana.

Al ser consultado por un exhorto del Municipio de Guayaquil sobre el pedido para que se decrete un estado de excepción con limitación de tránsito y de ingreso a playas, Zapata expresó que el único que puede generar un estado de excepción es el presidente de la República, Guillermo Lasso.

“Tener que hacer un estado de excepción en este momento no es viable. El Presidente lo ha dicho y no es viable porque hay que sustentar con un informe epidemiológico, que pasa a un control constitucional. No significa que bajemos la guardia, hay que seguir más atentos en esta semana y en la que viene, porque serán resultados de los festejos de Navidad y fin de año”, insistió Zapata.

El funcionario justificó que este viernes se anunció la suspensión de clases para la siguiente semana debido al aumento de contagios previsto por el Ministerio de Salud. A decir del titular del organismo, la medida se ajusta a ese escenario, pero no se suspenden más actividades como los anteriores picos de la pandemia “porque la gente se está vacunando”.

Zapata recordó que esas resoluciones sobre el retorno a clases están sujetas a informes epidemiológicos. “No son vacaciones. Exhortamos a no ir al parque al cine”.

El incremento de las infecciones fue informado por la ministra de Salud, Ximena Garzón. “La situación de contagio en la siguiente semana será aún peor”, sostuvo la Secretaria de Estado al hablar de la previsión de infecciones estimadas desde el lunes 10 hasta el 16 de enero del 2022. Para la semana 53, que será la segunda del primer mes del año, se proyecta sobrepasar o bordear los 10 000 casos, anunció la funcionaria.

Aunque las infecciones se eleven, no se prevé tener un repunte de muertes debido al avance de la vacunación en el país y los planes de salud que ejecuta el Ministerio. Para enfrentar el incremento proyectado, la Ministra aseguró que el Gobierno ha establecido un plan de contingencia que abarca los hospitales públicos, así como las casas de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol) y red privada.

Los “hospitales no están congestionados, tenemos disponibilidad de camas y en unidades de cuidados intensivos” aseguró la Ministra.

Recomendaciones para evitar contagios de covid-19 en Ecuador

Garzón hizo un llamado a la ciudadanía a que mantenga los cuidados para evitar los contagios de covid-19 y recomendó: