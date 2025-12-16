La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) se pronunció sobre el proceso de compra de los trolebuses 100% eléctricos que hoy operan en Quito. Esto es lo que dijo.

UNOPS defiende compra de trolebuses eléctricos en Quito y destaca impacto ambiental y social

El organismo internacional reafirmó su compromiso con la transparencia, la eficiencia y el fortalecimiento institucional en Ecuador.

Lo hizo en medio de cuestionamientos al proyecto de modernización del sistema de transporte urbano de la capital.

UNOPS, que cuenta con presencia en más de 130 países, aseguró que su intervención en la renovación de la flota de trolebuses se desarrolló bajo los convenios internacionales suscritos por el Estado ecuatoriano. También, conforme a las normas y procedimientos de las Naciones Unidas.

Modernización del transporte urbano en Quito

Según el organismo, el proyecto se ejecutó en apoyo a la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito y cumplió los objetivos técnicos y operativos previstos.

La nueva flota eléctrica presta servicio a cerca de 1,2 millones de usuarios cada mes. Ya registra más de 19 millones de viajes desde que entró en operación.

En ese tiempo, los trolebuses han recorrido aproximadamente dos millones de kilómetros por la ciudad, lo que, de acuerdo con UNOPS, representa un avance significativo en la movilidad sostenible de Quito.

Reducción de emisiones y enfoque social

Uno de los principales impactos señalados es la reducción estimada de 8 640 toneladas de dióxido de carbono (CO₂) al año, gracias al reemplazo de unidades antiguas por vehículos eléctricos.

El proyecto también incorpora principios de economía circular y un enfoque de género e inclusión, orientado a prevenir y reducir el acoso sexual dentro del sistema de transporte.

Estos elementos, según UNOPS, forman parte de estándares internacionales que buscan mejorar no solo la eficiencia del servicio, sino también la experiencia y seguridad de los usuarios.

Validación técnica y controles de calidad

Desde el punto de vista técnico, la entidad aseguró que los trolebuses cumplieron e incluso superaron las especificaciones nacionales aplicables.

Las unidades pasaron por procesos de verificación tanto en fábrica como en Quito, con misiones técnicas de UNOPS y la validación del Laboratorio Institucional de Análisis de Vehículos y Movilidad Sostenible (LIAVMS), organismo evaluador en Ecuador.

Reconocimiento internacional al proyecto

El proyecto de modernización recibió visibilidad internacional. Participó en el Foro Internacional de Transporte Rápido de la Unión Internacional de Transporte Público (UITP), realizado en Curitiba en 2024, y en la Cumbre de la UITP en Hamburgo, en 2025. Además, fue finalista del Premio Global de Adquisiciones de la ONU, en septiembre de ese año.

UNOPS reiteró que todas sus operaciones en Ecuador se rigen por estrictas políticas de integridad de las Naciones Unidas y afirmó que continuará acompañando al país en iniciativas orientadas a soluciones sostenibles, transparentes y con beneficios concretos para la ciudadanía.