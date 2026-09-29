Tumbaco y Los Chillos concentran las sanciones por quemas a cielo abierto

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

El encendido de fogatas e incineración de desechos en espacios no autorizados activó una serie de medidas de control y juzgamiento administrativo en el Distrito Metropolitano de Quito. Entre el 1 de junio y este martes 29 de septiembre de 2026, un total de 316 personas fueron formalmente notificadas con el inicio de expedientes sancionatorios debido a la ejecución reiterada de quemas a cielo abierto, una práctica que movilizó controles en quebradas, laderas y áreas forestales de la urbe andina.

Sanciones económicas fijadas por quemas a cielo abierto

El régimen municipal establece severas penalizaciones monetarias que varían en función del daño y el peligro provocado. La incineración de basura doméstica, papeles, envases o residuos en la vía pública conlleva una sanción económica directa de 241 dólares.

En contraste, cuando las faltas se relacionan directamente con el manejo integral del fuego sin autorizaciones técnicas, las multas estipuladas oscilan entre 482 y 36 150 dólares, calculadas según la gravedad de la conducta, el nivel de riesgo generado y las consecuencias materiales ocasionadas tras las quemas a cielo abierto.

Balance de infractores y casos en flagrancia

Los registros presentados por Gustavo Chiriboga, supervisor de la Agencia Metropolitana de Control (AMC), detallan que la gran mayoría de los involucrados fueron descubiertos en el momento exacto en que prendían fuego a maleza o residuos.

De las 316 personas procesadas, 272 fueron sorprendidas en flagrancia durante las inspecciones de campo. Asimismo, 44 expedientes se sustentaron a partir de los informes técnicos emitidos por el Cuerpo de Bomberos de Quito, mientras que otros 11 casos se abrieron tras la presentación de denuncias formales por parte de la comunidad.

Zonas con mayor incidencia en el Distrito Metropolitano

La concentración geográfica de las infracciones se focalizó principalmente en tres administraciones zonales de la capital. Los informes de fiscalización ubican el mayor volumen de notificaciones en los valles de Tumbaco y Los Chillos, así como en la administración zonal La Delicia, áreas caracterizadas por extensiones con vegetación seca y zonas limítrofes entre áreas urbanas y boscosas donde se incrementa la vulnerabilidad ante incendios.

Plazos legales del procedimiento administrativo sancionador

La notificación inicial marca el punto de partida del trámite que define la responsabilidad de cada implicado. A partir de la entrega del documento, el ciudadano señalado dispone de un término de 10 días para presentar su contestación y formular los descargos correspondientes, abriéndose luego una fase para los argumentos finales.

Una vez superada esta etapa procesal, el expediente se remite a la autoridad competente, la cual cuenta con un plazo de un mes, contado desde la culminación del término de contestación, para dictar la resolución definitiva sobre las quemas a cielo abierto.

Patrullajes preventivos y canales para denuncias ciudadanas

Pese a las precipitaciones pluviales registradas recientemente en la capital, las labores de vigilancia se mantienen activas en quebradas, laderas, áreas protegidas y sectores con antecedentes de emergencias. El Municipio coordina tres patrullas especiales compuestas cada una por dos bomberos, dos agentes de control y un instructor de la AMC.

Las autoridades recordaron que el fuego propagado por el viento destruye en minutos la naturaleza y solicitaron a la población alertar de inmediato sobre cualquier hecho a través del número de emergencias 911.

Preguntas frecuentes

❓ ¿Qué zonas de Quito concentran más sanciones por quemas a cielo abierto?

Las administraciones zonales de Tumbaco, Los Chillos y La Delicia.

En estos valles y parroquias se ubica la mayor cantidad de los 316 procesos administrativos iniciados desde el 1 de junio hasta septiembre de 2026.

❓ ¿A cuánto ascienden las multas económicas fijadas por encender fuego en la capital?

Oscilan entre USD 241 y USD 36.150.

Incinerar basura, papeles o envases se sanciona con USD 241, mientras que infracciones relacionadas con el manejo integral del fuego conllevan multas de entre USD 482 y USD 36.150 según la gravedad y el riesgo.

❓ ¿Cuántos infractores fueron detectados en flagrancia durante los operativos?

Un total de 272 personas sorprendidas en flagrancia.

Del total de 316 notificados, 272 cayeron en el acto, 44 por informes técnicos de bomberos y 11 mediante denuncias ciudadanas.

❓ ¿Cuál es el procedimiento y plazo para que un notificado presente sus descargos?

Tiene un término de 10 días para responder tras la notificación.

Luego de presentar descargos y alegatos finales, la autoridad competente debe dictar su resolución en un plazo de un mes tras finalizar el periodo de respuesta.

❓ ¿Cómo puede la ciudadanía alertar sobre quemas ilegales en quebradas y laderas?

Mediante llamada directa a la línea de emergencias 911.

El reporte activa el desplazamiento de las tres patrullas interinstitucionales conformadas por bomberos, agentes de control e instructores metropolitanos.

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