Momentos de tensión entre el alcalde de Quito, Pabel Muñoz y el concejal Wilson Merino se vivieron la tarde de este jueves 20 de noviembre de 2025 en la sesión del Concejo Metropolitano, por el contrato de hornado ya suspendido.

La tensión entre Pabel Muñoz y Wilson Merino por el contrato de hornado suspendido

El Concejo Metropolitano de Quito sesionó la tarde de este jueves para tratar el presupuesto para 2026 en primer debate.

Intervención de Wilson Merino

En su intervención, el concejal Wilson Merino señaló que ha tenido críticas sobre las reformas presupuestarias porque se recortan recursos para inversión y se incrementa recursos para sueldos y salarios “y eso se debe revisar”.

Luego, cuestionó el Programa de Fortalecimiento Institucional, que acumula cerca de 250 millones de dólares, porque se crean partida como la de espectáculos culturales y sociales.

Dentro de esta partida, mencionó la compra de las 4 800 porciones de hornado, a 15 dólares cada uno, “en el caso de Chancho Pillo”.

“Me pregunto: ¿qué tiene que ver esto con espectáculos y con fortalecimiento institucional?”, agregó Merino.

Respuesta de Pabel Muñoz

Entonces, Pabel Muñoz le respondió que, cuando entró a la administración, se planteó el “famoso” agasajo del funcionario municipal y dijo que no estaba de acuerdo. Sin embargo, luego, aceptó.

Muñoz replicó a Merino que él presentó en su agenda legislativa un evento en ConQuito con un catering de 40 dólares por persona. Merino respondió que eso era de esa organización.

El Alcalde continuó y resaltó que el contrato del hornado fue “inmediatamente suspendido, ni siquiera se continuó con el proceso”.

Molestia de Pabel Muñoz y clausura de la sesión

Merino volvió a pedir la palabra y fue cuando el alcalde Muñoz, en tono molesto y por tres veces, le dijo que está en uso de su palabra; y pidió cerrar el audio de Merino.

Alzando la voz y con expresión de enojo, Pabel Muñoz continuó: “No me falte el respeto concejal y si no quiere, salga de la sala, ya basta, no venga aquí con shows concejal”.

“Le están diciendo todos, no nos falte el respeto, usted habló y nadie le interrumpió, deje de perder la compostura concejal, vaya a hacer campaña afuera”, insistió Muñoz.

Al final, volvió a gritar: “concejal merino la próxima vez haga campaña política afuera de este pleno y deje de faltarnos al respeto”.

Muñoz dio por conocido el informe para primer debate del presupuesto y se clausuró la sesión.

