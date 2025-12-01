La presencia de comerciantes en la avenida Simón Bolívar vuelve a encender las alertas en Quito. En los últimos días, equipos de la Agencia Metropolitana de Control (AMC) desplegaron nuevas intervenciones para retirar a vendedores que se ubicaban en zonas donde los vehículos circulan a alta velocidad. La práctica, cada vez más frecuente en temporadas de calor, ya provocó varias situaciones de peligro.

Durante uno de los operativos recientes, los funcionarios actuaron en cuatro sectores. En dos puntos lograron dispersar a los vendedores sin incidentes.

En otro, la institución abrió un expediente sancionatorio que podría derivar en una multa de 235 dólares. El operativo en el cuarto punto terminó en agresiones: los agentes reportaron golpes y objetos lanzados desde la calzada.

Alcalde respalda controles y advierte sobre riesgos

Tras conocerse estos hechos, el alcalde Pabel Muñoz expresó su apoyo al personal que resultó atacado. Recalcó que la venta en vías rápidas expone tanto a quienes conducen como a los comerciantes.

“Cuide su vida, no se puede vender ni detenerse a comprar porque se pone en riesgo a quienes manejan, sus acompañantes y a los mismos vendedores”, indicó.

Venta informal en vías rápidas, sanciones y alternativas

El Código Municipal determina que comercializar en espacio público sin autorización implica una multa equivalente al 50 % del salario básico.

La AMC recordó que esta sanción puede sustituirse por trabajo comunitario, lo que permite a los infractores evitar el pago y, a la vez, aportar a tareas municipales.

En el último año, la entidad entregó más de 4 000 actas de advertencia a comerciantes sin Permiso Único de Comercio Autónomo (PUCA). El objetivo, señalan sus voceros, es ordenar los puntos de venta sin desconocer que miles de familias dependen del comercio autónomo. Los operativos continuarán mientras persistan las ocupaciones en la Simón Bolívar y otras vías rápidas de la capital.