Taxistas se concentran en Quito y cuestionan la competencia con plataformas digitales

Fecha de publicación: 19 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

La relación entre el taxismo convencional y las plataformas digitales vuelve al centro del debate sobre la movilidad en Quito. Mientras el gremio busca nuevas alternativas para captar pasajeros, las diferencias sobre las condiciones de competencia y el cumplimiento de las normas generan preocupación entre los conductores.

Taxistas de Quito alertan sobre la competencia desleal

La mañana de este lunes 19 de octubre de 2026, taxistas se concentraron en la avenida de Los Shyris y Portugal, en Quito. Durante la jornada, Carlos Brunis, representante del gremio, expuso las preocupaciones de los conductores sobre las condiciones de trabajo frente a los vehículos particulares que ofrecen servicios mediante plataformas digitales.

Brunis señaló que los dirigentes transmiten las inquietudes de sus compañeros y advirtió sobre los riesgos para la continuidad del taxismo legal y organizado.

“Está en riesgo la permanencia de la institucionalidad, del taxismo legal y organizado”, manifestó durante la concentración.

El representante cuestionó las diferencias en las sanciones para los vehículos particulares y los taxis convencionales. A su criterio, ambos tipos de transporte compiten dentro de un mismo entorno digital, pero enfrentan condiciones distintas.

“No es posible hacer una competencia desleal dentro de una misma plataforma, como es vehículos particulares por un lado y vehículos legales por otro lado, sanciones para los unos de una manera y sanciones para los otros de otra forma”, sostuvo.

El gremio aclara su postura frente a las plataformas digitales

Brunis enfatizó que el reclamo de los taxistas no apunta contra las plataformas digitales en general, sino contra las condiciones que, según el dirigente, perjudican a quienes cumplen con los requisitos legales para prestar el servicio.

“Vamos a ratificar y enfatizar de que no estamos en contra de las plataformas como tal. Lo que estamos en contra es de este tipo de actos que afectan a quienes cumplimos con títulos habilitantes”, expresó.

El representante también recordó el proceso de regularización del taxismo en Quito en 2011.

La alianza entre el taxismo y las plataformas digitales en Quito

La concentración ocurre pocos días después de un anuncio que abre una nueva alternativa para el gremio. El 13 de octubre de 2026, la Unión de Taxistas de Pichincha presentó una alianza con una plataforma de movilidad para incorporar taxis amarillos a su servicio en Quito.

La iniciativa permitirá que los usuarios soliciten taxis convencionales desde una aplicación digital, sin necesidad de utilizar una herramienta distinta. La propuesta busca ampliar las oportunidades de trabajo para los conductores y facilitar el acceso de los pasajeros al servicio.

Fernando Cadena Molina, presidente de la Unión de Taxistas de Pichincha, señaló que la incorporación de tecnología representa una oportunidad para que el sector se adapte a los cambios en la movilidad. La organización reúne a 9 200 afiliados y 2 500 fraternos.

La iniciativa también contempla herramientas de seguridad, como la verificación de identidad de los conductores, el uso de un código PIN para confirmar el vehículo correcto y mecanismos para detectar situaciones inusuales durante los recorridos.

¿Qué reclaman los taxistas de Quito?

El pronunciamiento de Brunis pone el foco en las condiciones que rigen la prestación del transporte comercial y en la aplicación de las sanciones. El dirigente sostiene que los conductores que cumplen con los requisitos legales necesitan condiciones equitativas frente a quienes ofrecen servicios de transporte mediante vehículos particulares.

Reclamo de taxistas en Quito; preguntas frecuentes

❓ ¿Por qué los taxistas de Quito alertan sobre la competencia desleal con las plataformas digitales? Los taxistas cuestionan las diferencias en las condiciones de competencia y en las sanciones para los vehículos particulares que ofrecen transporte mediante plataformas digitales y los taxis convencionales.

Contexto: Carlos Brunis, representante del gremio, sostiene que estas diferencias perjudican a los conductores que cumplen los requisitos legales para prestar el servicio y ponen en riesgo la continuidad del taxismo organizado. ❓ ¿Dónde y cuándo se concentraron los taxistas en Quito? Los taxistas se concentraron la mañana del lunes 19 de octubre de 2026 en la avenida de Los Shyris y Portugal, en Quito.

Contexto: Durante la jornada, Carlos Brunis expuso las preocupaciones del gremio sobre las condiciones de trabajo frente a los vehículos particulares que ofrecen servicios mediante aplicaciones digitales. ❓ ¿Qué reclama Carlos Brunis sobre las sanciones a los taxis y los vehículos particulares? Brunis reclama que las sanciones se apliquen bajo condiciones equitativas a los taxis convencionales y a los vehículos particulares que prestan servicios mediante plataformas digitales.

Contexto: El dirigente cuestiona que ambos tipos de transporte compitan dentro de un mismo entorno digital, pero enfrenten sanciones diferentes. ❓ ¿Los taxistas de Quito están en contra de las plataformas digitales? No. Carlos Brunis aclaró que el reclamo del gremio no se dirige contra las plataformas digitales en general, sino contra las condiciones que, según los conductores, perjudican a quienes cumplen los requisitos legales.

Contexto: El representante enfatizó que los taxistas buscan condiciones equitativas para quienes cuentan con los títulos habilitantes necesarios para prestar el servicio. ❓ ¿Qué riesgo advierten los taxistas para el transporte convencional en Quito? Carlos Brunis advirtió sobre el riesgo para la permanencia de la institucionalidad, el taxismo legal y el transporte organizado.

Contexto: Su preocupación se relaciona con las diferencias que, según el gremio, existen entre los conductores que cumplen los requisitos legales y quienes ofrecen transporte mediante vehículos particulares.

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