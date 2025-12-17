Sanciones para choferes del taxi y del bus que cometieron infracciones virales en Quito

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

En redes sociales se viralizaron dos infracciones de tránsito en Quito que pusieron en peligro la vida de transeúntes y peatones de la ciudad. La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) sancionó las acciones.

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Dos casos de infracciones de tránsito se difundieron en Quito

Un video circuló en Internet en el que se registró la infracción de un conductor de un taxi en Quito. Según las imágenes, el conductor quiso dar un giro en U en plena av. Amazonas, a la altura del CCI, y lo hizo sobre el parterre central, invadiendo la ciclovía.

Esta acción no solo infringió las normas de tránsito sino que puso en riesgo la integridad de peatones y más conductores de la vía.

El siguiente hecho sucedió también en el norte de Quito, en la av. Real Audiencia, donde un bus circuló en contravía y golpeó a un peatón que intentaba cruzar la vía.

Ambos hechos causaron la indignación de los quiteños y pidieron a las autoridades mayor control en las vías.

AMT impuso sanciones

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) dio seguimiento al caso y ubicó a los infractores. El conductor del taxi comentó que no conocía el sector, pues trabaja solo en el sur de Quito.

El conductor fue sancionado con una multa del 15% de un Salario Básico Unificado por invadir la ciclovía.

Así mismo, el conductor del bus que protagonizó el hecho en la calle Capitán Alfonso Yépez y av. Real Audiencia, fue multado con la suspensión definitiva en la cooperativa donde laboraba.

Además, también deberá pagar una multa del 15% de un SBU. El conductor comentó que el incidente fue un error y no tuvo la intención de hacer daño.

En este caso, se levantó también un informe administrativo para que la Secretaría de Movilidad analice el caso y emita la sanción a la cooperativa por el golpe que sufrió el peatón.

📢 #TuVozImporta | ¡Infractores identificados!



👮🏾‍♂️ Nuestros Agentes Civiles de Tránsito sancionaron a los conductores que pusieron en riesgo la integridad de peatones y ciclistas.



✅ Actuamos con firmeza por una movilidad segura.



Con responsabilidad☀️ #QuitoRenace pic.twitter.com/C3bH3imFP4 — AMTQuito (@AMT_Quito) December 17, 2025

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