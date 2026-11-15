San Juan, más que un barrio tradicional, es el balcón de Quito

Fecha de publicación: 15 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 13 de noviembre de 2026

El barrio de San Juan. Su nombre lo dice todo. San Juan es un barrio tradicional y mucho más: es el balcón de Quito. No hay vista, puede decirse, como el de este barrio en las faldas del Pichincha. Y eso le hace digno de visitar, además si le sumamos que se puede vivir experiencias gastronómicas interesantes, pues este se convierte en ineludible.

Pero San Juan no se descubre únicamente con la mirada. Hay que caminarlo, enfrentarse a sus pendientes, detenerse en sus esquinas y reconocer una arquitectura que conserva las huellas de otra época. Es uno de esos lugares donde la historia de Quito permanece vinculada con la vida cotidiana de sus habitantes.

Desde sus alturas, la ciudad adquiere otra dimensión. El Centro Histórico despliega sus tejados, las iglesias sobresalen entre las construcciones y, a lo lejos, aparecen los barrios del norte y del sur. La Basílica del Voto Nacional y la Virgen de El Panecillo forman parte de ese paisaje que convierte a San Juan en un mirador excepcional.

¿Por qué San Juan es conocido como el balcón de Quito?

Las cuestas son parte del escenario de San Juan. Foto: Diego Pallero / Archivo EL COMERCIO

Uno de los lugares que mejor explica ese sobrenombre es el parque La Luna. Desde allí se contempla una panorámica de la capital que permite apreciar su extensión y su particular geografía.

Sin embargo, este espacio también guarda una memoria mucho más antigua. Según la tradición, antes de la llegada de los españoles existió en esta zona un lugar de veneración a la luna, conocido como Huanacauri.

Los relatos históricos del sector también vinculan ese pasado prehispánico con la posterior presencia de los agustinos. La tradición sostiene que durante la Colonia se levantó un convento de retiro de los padres agustinos (la orden del Papa León XIV) en las proximidades de aquel antiguo sitio ceremonial. Actualmente, en el sector se encuentra una comunidad de religiosas agustinas de clausura.

Así, el parque reúne dos dimensiones de San Juan: su condición de mirador privilegiado y las historias que forman parte de la memoria de Quito.

¿Cómo se convirtió San Juan en un barrio tradicional de Quito?

La identidad actual de San Juan comenzó a consolidarse durante las primeras décadas del siglo XX, especialmente en los años treinta, cuando Quito experimentaba un proceso de crecimiento urbano.

A sus laderas llegaron familias procedentes de otras regiones del Ecuador. Muchas encontraron trabajo en actividades relacionadas con la construcción y establecieron allí sus hogares.

Manuela Cobo, vecina del sector y heredera de la tradición de Las Quesadillas de San Juan, recuerda que en el barrio funcionaban hornos destinados a fabricar adobes y ladrillos. Esos materiales sirvieron para levantar edificaciones tanto en San Juan como en “las casas grandes” de La Mariscal.

Aquella historia laboral todavía puede reconocerse en las viviendas y en la configuración de sus calles. Las casas sencillas, las pendientes pronunciadas y los espacios comunitarios recuerdan el origen popular de un barrio que creció junto con la capital.

Sin embargo, la transformación urbana no eliminó su identidad. San Juan conserva una relación particular entre sus habitantes, muchos de ellos pertenecientes a familias que han vivido allí durante generaciones.

El parque La Luna y el puente amarillo de San Juan

El puente de La Chilena, que ahora también le conocen como el puente amarillo, es el mayor atractivo turísitico. Es como una aventura dentro de la ciudad. Foto: Diego Pallero / Archivo EL COMERCIO

La recuperación de los espacios públicos ha sido una de las preocupaciones de los vecinos. Entre las intervenciones más representativas se encuentran el parque La Luna y el puente de La Chilena, conocido también como el Puente Amarillo.

Este paso peatonal comunica las calles Esmeraldas y Oriente por encima de la quebrada de La Chilena. Su estructura y su ubicación lo convierten en otro de los puntos singulares del recorrido.

Detrás de estas mejoras existe una historia de participación ciudadana.

Alejandro Romero, quien tenía 26 años cuando presidía el barrio durante el recorrido de Gastando Suela publicado en marzo de 2025, y Dinna Barcia, entonces coordinadora del Cabildo subsector San Juan, destacaban la importancia de recuperar los espacios compartidos.

Para ambos, la organización comunitaria también representaba una respuesta frente a los problemas de inseguridad.

La propuesta de los dirigentes no consistía en aislar a los habitantes detrás de muros, sino en fortalecer las relaciones vecinales, las alarmas comunitarias y la colaboración entre quienes comparten las mismas calles. De hecho, Romero dice que el barrio tiene mala fama, pero en realidad está cada vez más segura.

Esa preocupación resume uno de los desafíos de San Juan: preservar la vida de barrio mientras Quito continúa transformándose.

¿Qué comer en el barrio San Juan de Quito?

Las quesadillas de San Juan forman parte del repertorio de San Juan. Tiene 91 años de existencia. Foto: Diego Pallero / Archivo EL COMERCIO

La visita también tiene una recompensa gastronómica. San Juan ofrece alternativas que van desde la cocina tradicional quiteña hasta propuestas de restaurante con una mirada más contemporánea.

Pero la gastronomía de San Juan también se reconoce en preparaciones populares que forman parte de la memoria culinaria de Quito.

Los motes de San Juan y las tripas son parte de esa oferta que mantiene vivos sabores asociados con los barrios tradicionales de la capital.

Y hay un establecimiento cuya historia merece una parada especial: Las Quesadillas de San Juan.

El negocio cumplió 90 años en marzo de 2025. Su trayectoria está vinculada con cuatro generaciones de una misma familia, que han conservado una receta heredada y convertida en una referencia de la repostería quiteña.

Manuela Cobo, es parte de esta historia. Atribuye su permanencia al respeto por la preparación original de su abuelo.

Las quesadillas y el pan de maíz han dado reconocimiento al establecimiento, ubicado en la calle Deifilio Torres, cerca del Centro de Arte Contemporáneo.

Es una muestra de cómo la gastronomía también permite contar la historia de un barrio: a través de recetas familiares que sobreviven al paso del tiempo.

San Juan, un barrio de Quito que merece recorrerse

Las cuestas son, probablemente, la mayor dificultad para quien decide caminar por San Juan. Pero también forman parte de su personalidad.

En sus calles conviven las viviendas antiguas, los pequeños negocios, los espacios comunitarios y una geografía que obliga a mirar Quito desde perspectivas diferentes.

Además, San Juan permite descubrir una ciudad que no se limita a los grandes monumentos del Centro Histórico.

Por eso, visitar San Juan supone mucho más que llegar a un mirador, tomar una fotografía y marcharse. Vale la pena caminar sus calles, detenerse en el parque La Luna, conocer el puente amarillo y dedicar tiempo a su gastronomía.

Porque San Juan es el balcón de Quito, pero su verdadero atractivo está también en todo lo que sucede detrás de esa vista.

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