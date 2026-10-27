Retiran escombros tras colapso estructural en el sector de Las Casas, en Quito

Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

Los trabajos para retirar escombros continúan en el sector de Las Casas, en el centro-norte de Quito, tras el reporte de un colapso estructural en las calles Agustín Ugarte y Sarabia, provocado por la gran cantidad de granizo que cayó en Quito el pasado 22 de octubre.

Maquinaria de la Empresa Pública Metropolitana de Seguridad (EP Emseguridad) y de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos (Emgirs EP) participa en las labores, en coordinación con la Administración Zonal La Mariscal.

Las entidades municipales mantienen las tareas de limpieza y retiro del material que dejó el incidente, como parte de las acciones de atención en esta zona de la capital.

Maquinaria municipal retira escombros en Las Casas

Los equipos operativos trabajan en las calles Agustín Ugarte y Sarabia, donde ocurrió el colapso estructural reportado días atrás. La intervención contempla el retiro de los restos y el uso de maquinaria para despejar el área.

La granizada complicó a Quito

Una lluvia torrencial acompañada de granizo cayó en Quito el pasado jueves 22 de octubre de 2026, en medio de una semana marcada por precipitaciones intensas y tormentas eléctricas en la capital.

Producto de la gran cantidad de granizo y lluvia carros ubicados sobre la calle Luis Mosquera Narváez fueron arrastrados algunos metros con dirección a la av 10 de Agosto.

Este día, moradores de Las Casas reportaron la caída de un muro, presuntamente, por la gran cantidad de granizo, producto del hecho no se registraron personas heridas ni fallecidas.

Las lluvias marcan las tardes en Quito

El Servicio de Emergencias del ECU-911 informó el pasado 25 de octubre que se registraron lluvias en diferentes sectores del sur de Quito, con acumulación de agua en varias arterias viales. Por ello, recomendó a los ciudadanos conducir con precaución y respetar los límites de velocidad.

El organismo no reportó sobre daños ocasionados por las precipitaciones de esta tarde, pero si complicó el tránsito de personas y vehículos.

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