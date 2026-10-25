Quito tiene sobrevuelos de aviones y helicópteros militares

Fecha de publicación: 25 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 25 de octubre de 2026

Quito registra sobrevuelos de aviones y helicópteros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) durante este domingo 25 de octubre de 2026. La institución informó que estas maniobras corresponden a los preparativos de una ceremonia militar programada para el martes 27 de octubre.

Las aeronaves realizarán prácticas en el cielo de la capital como parte de las actividades previas a la conmemoración del aniversario de la Aviación Nacional y del Día de la Fuerza Aérea Ecuatoria

Quito tiene sobrevuelos de la Fuerza Aérea Ecuatoriana

La Fuerza Aérea Ecuatoriana anunció los sobrevuelos en Quito mediante sus redes sociales, donde explicó el motivo de la presencia de aeronaves militares.

“ATENCIÓN: Sobre el cielo de Quito surcan aeronaves de la FAE, como parte de los repasos previos a la ceremonia militar de aniversario”, señaló la institución.

Durante estas jornadas, las tripulaciones ensayan las formaciones aéreas que serán presentadas en el acto conmemorativo.

Las prácticas continuarán hasta el lunes 26 de octubre, según la programación difundida por la institución militar.

Aviones de combate y helicópteros participarán en la ceremonia

La ceremonia de aniversario de la FAE incluirá una parada aérea con diferentes tipos de aeronaves.

Entre los equipos previstos constan aviones de combate, aeronaves de transporte y helicópteros.

Estas unidades participarán en las formaciones preparadas para la conmemoración del martes 27 de octubre.

Además de la exhibición aérea, la programación contempla ascensos de oficiales, condecoraciones y reconocimientos al personal militar.

Video de redes sociales de la FAE.

FAE invita a observar los sobrevuelos en Quito

La institución extendió una invitación a los ciudadanos para observar las maniobras aéreas militares sobre Quito durante los días de preparación.

Sin embargo, la FAE no detalló horarios específicos para cada uno de los sobrevuelos previstos.

Los ensayos permitirán preparar las formaciones que se presentarán durante la ceremonia oficial.

El Día de la Fuerza Aérea Ecuatoriana se conmemora el 27 de octubre, fecha vinculada con la creación de la Aviación Nacional.

De esta manera, la presencia de aeronaves militares en el cielo capitalino forma parte de las actividades conmemorativas anunciadas por la institución.

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