Fecha de publicación: 26 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 26 de noviembre de 2026

El Paseo Dominical de Quito no se realizará este domingo 29 de noviembre de 2026 debido a la jornada electoral. El Municipio anunció la suspensión de esta actividad recreativa y de movilidad sostenible, que cada semana ocupa parte de las vías de la capital para el tránsito de ciclistas y peatones.

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La medida modifica temporalmente la agenda habitual de esta iniciativa municipal. El Paseo Dominical regresará el domingo 6 de diciembre, con su recorrido tradicional de 24 kilómetros y en el horario de 08:00 a 16:00.

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El Municipio suspende el paseo dominical por la jornada electoral

La decisión responde a la necesidad de concentrar los recursos operativos de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) en las actividades relacionadas con las elecciones del domingo 29 de noviembre.

Durante esa jornada, los agentes metropolitanos cumplirán tareas para garantizar la seguridad vial y facilitar los desplazamientos de los ciudadanos hacia los distintos puntos de votación. Por esta razón, el Municipio decidió no habilitar el circuito habitual del Paseo Dominical.

La suspensión corresponde únicamente a la fecha del 29 de noviembre. El anuncio municipal no establece cambios permanentes en la programación de esta actividad ni en sus características habituales.

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El Paseo Dominical regresará el 6 de diciembre

Los ciudadanos podrán volver a recorrer los 24 kilómetros del Paseo Dominical el domingo 6 de diciembre. La actividad mantendrá su horario habitual, desde las 08:00 hasta las 16:00.

Este espacio ofrece una alternativa para caminar, pedalear y realizar actividad física en las vías habilitadas de Quito. También forma parte de las iniciativas municipales orientadas a promover la movilidad sostenible y el uso recreativo del espacio público.

Con el retorno previsto para el primer domingo de diciembre, el Municipio retomará la programación regular del Paseo Dominical después de la pausa por las elecciones.

El paseo dominical se suspende por votaciones, preguntas frecuentes

❓ ¿Por qué se suspende el Paseo Dominical de Quito este 29 de noviembre de 2026? El Municipio de Quito suspendió el Paseo Dominical del domingo 29 de noviembre debido a la jornada electoral.

La medida busca concentrar los recursos operativos de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) en las tareas de seguridad vial y movilidad durante las elecciones. ❓ ¿Qué entidad anunció la suspensión del Paseo Dominical? El Municipio de Quito anunció la suspensión de la actividad.

La decisión involucra a la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), cuyos agentes cumplirán labores relacionadas con la movilidad y la seguridad vial durante la jornada electoral. ❓ ¿Cuándo se reanudará el Paseo Dominical en Quito? El Paseo Dominical regresará el domingo 6 de diciembre de 2026.

Esa será la siguiente fecha de la actividad después de la pausa del 29 de noviembre por las elecciones. ❓ ¿Cuál será el horario del Paseo Dominical el 6 de diciembre? La actividad se desarrollará de 08:00 a 16:00.

El Municipio confirmó que el regreso mantendrá el horario habitual de ocho horas durante el domingo. ❓ ¿Cuántos kilómetros tendrá el recorrido del Paseo Dominical cuando vuelva? El recorrido tendrá 24 kilómetros.

El Municipio confirmó que el circuito conservará su extensión habitual para el retorno de la actividad el 6 de diciembre. ❓ ¿Qué actividades ofrece el Paseo Dominical de Quito? El Paseo Dominical ofrece un espacio para caminar, pedalear y realizar actividad física.

La iniciativa municipal promueve la movilidad sostenible y el uso recreativo del espacio público en la capital. ❓ ¿Cómo se relaciona la suspensión del Paseo Dominical con el trabajo de la AMT? La suspensión permite que la AMT concentre sus recursos operativos en las tareas de tránsito durante las elecciones.

Los agentes metropolitanos tendrán a su cargo labores para garantizar la seguridad vial y facilitar los desplazamientos de la ciudadanía. ❓ ¿La suspensión del 29 de noviembre significa que el Paseo Dominical dejará de funcionar? No. La suspensión corresponde únicamente al domingo 29 de noviembre de 2026.

El Municipio anunció el retorno de la actividad para el 6 de diciembre, sin cambios en su recorrido de 24 kilómetros ni en su horario habitual. ❓ ¿Qué cambios tendrá la programación del Paseo Dominical durante esta semana? La actividad no se realizará el 29 de noviembre y retomará su programación el 6 de diciembre.

La pausa responde a las necesidades operativas de la jornada electoral y no contempla modificaciones permanentes en la iniciativa. ❓ ¿Qué busca el Municipio con el retorno del Paseo Dominical el 6 de diciembre? El Municipio invita a retomar este espacio de encuentro, recreación, actividad física y movilidad sostenible.

La actividad volverá a ocupar su recorrido habitual de 24 kilómetros, entre las 08:00 y las 16:00, el primer domingo de diciembre.

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