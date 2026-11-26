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El Paseo Dominical de Quito no se realizará este domingo 29 de noviembre de 2026 debido a la jornada electoral. El Municipio anunció la suspensión de esta actividad recreativa y de movilidad sostenible, que cada semana ocupa parte de las vías de la capital para el tránsito de ciclistas y peatones.
La medida modifica temporalmente la agenda habitual de esta iniciativa municipal. El Paseo Dominical regresará el domingo 6 de diciembre, con su recorrido tradicional de 24 kilómetros y en el horario de 08:00 a 16:00.
La decisión responde a la necesidad de concentrar los recursos operativos de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) en las actividades relacionadas con las elecciones del domingo 29 de noviembre.
Durante esa jornada, los agentes metropolitanos cumplirán tareas para garantizar la seguridad vial y facilitar los desplazamientos de los ciudadanos hacia los distintos puntos de votación. Por esta razón, el Municipio decidió no habilitar el circuito habitual del Paseo Dominical.
La suspensión corresponde únicamente a la fecha del 29 de noviembre. El anuncio municipal no establece cambios permanentes en la programación de esta actividad ni en sus características habituales.
Los ciudadanos podrán volver a recorrer los 24 kilómetros del Paseo Dominical el domingo 6 de diciembre. La actividad mantendrá su horario habitual, desde las 08:00 hasta las 16:00.
Este espacio ofrece una alternativa para caminar, pedalear y realizar actividad física en las vías habilitadas de Quito. También forma parte de las iniciativas municipales orientadas a promover la movilidad sostenible y el uso recreativo del espacio público.
Con el retorno previsto para el primer domingo de diciembre, el Municipio retomará la programación regular del Paseo Dominical después de la pausa por las elecciones.
El Municipio de Quito suspendió el Paseo Dominical del domingo 29 de noviembre debido a la jornada electoral.
La medida busca concentrar los recursos operativos de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) en las tareas de seguridad vial y movilidad durante las elecciones.
El Municipio de Quito anunció la suspensión de la actividad.
La decisión involucra a la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), cuyos agentes cumplirán labores relacionadas con la movilidad y la seguridad vial durante la jornada electoral.
El Paseo Dominical regresará el domingo 6 de diciembre de 2026.
Esa será la siguiente fecha de la actividad después de la pausa del 29 de noviembre por las elecciones.
La actividad se desarrollará de 08:00 a 16:00.
El Municipio confirmó que el regreso mantendrá el horario habitual de ocho horas durante el domingo.
El recorrido tendrá 24 kilómetros.
El Municipio confirmó que el circuito conservará su extensión habitual para el retorno de la actividad el 6 de diciembre.
El Paseo Dominical ofrece un espacio para caminar, pedalear y realizar actividad física.
La iniciativa municipal promueve la movilidad sostenible y el uso recreativo del espacio público en la capital.
La suspensión permite que la AMT concentre sus recursos operativos en las tareas de tránsito durante las elecciones.
Los agentes metropolitanos tendrán a su cargo labores para garantizar la seguridad vial y facilitar los desplazamientos de la ciudadanía.
No. La suspensión corresponde únicamente al domingo 29 de noviembre de 2026.
El Municipio anunció el retorno de la actividad para el 6 de diciembre, sin cambios en su recorrido de 24 kilómetros ni en su horario habitual.
La actividad no se realizará el 29 de noviembre y retomará su programación el 6 de diciembre.
La pausa responde a las necesidades operativas de la jornada electoral y no contempla modificaciones permanentes en la iniciativa.
El Municipio invita a retomar este espacio de encuentro, recreación, actividad física y movilidad sostenible.
La actividad volverá a ocupar su recorrido habitual de 24 kilómetros, entre las 08:00 y las 16:00, el primer domingo de diciembre.