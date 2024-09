Quito soporta más de un día de incendios forestales y la emergencia continúa para este miércoles 25 de septiembre de 2024.

Las llamas que iniciaron en Guápulo, la tarde del martes, afectaron a varios sectores de la capital y, aunque se logró reducir los daños en centros poblados, el incendio aún no ha sido liquidado en su totalidad.

Más noticias:

Este incendio puso en riesgo a la población y a la vida silvestre en los sectores de la av. Conquistadores, Bellavista, Bolaños, el cerro Auqui, González Suárez y el Parque Metropolitano Guaguiltagua.

La acción de más de 200 bomberos de Quito se reforzó con el apoyo de más de 180 militares, 1 600 policías y los cuerpos de bomberos de cinco cantones cercanos a la capital.

Además, dos helicópteros militares y uno de la Policía, tanqueros de la Prefectura de Pichincha y otros, 24 camionetas de la Policía Nacional, motocicletas y más.

Los incendios forestales continúan en Quito; el Municipio declaró el estado de emergencia

Para la tarde de este miércoles 25 de septiembre, los daños que dejaron las llamas que iniciaron alrededor de las 15:00 se empiezan a evidenciar.

Mientras el incendio en el sector del cerro del Auqui se reavivó y los organismos de socorro trabajan arduamente en la sofocación del mismo.

Más de 100 familias fueron evacuadas, al menos seis viviendas están destruidas, 44 personas heridas y con signos de asfixia fueron atendidas, según el Ministerio de Salud.

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, se señaló que se han hecho 90 atenciones de salud.

Niños, adultos y adultos mayores también fueron afectados; aparte de cuatro bomberos que cumplían con su trabajo de sofocación de las llamas, por heridas o asfixia.

Aunque no se conoce datos globales sobre la afectación a la fauna silvestre y urbana, varias fundaciones, la Policía y otros organismos ya se movilizan para rescatar a los animales que han sobrevivido a esta tragedia ambiental.

El resto de la ciudad se ha visto envuelta en humo, al punto que las autoridades han señalado que el aire que se respira no es saludable; una razón más para pedir no salir de las casas si no es necesario.

La emergencia también provocó que se altere totalmente la actividad cotidiana de la ciudad.

Las clases fueron suspendidas o se dieron en modalidad virtual; el sector público, en su mayoría, se acogió al teletrabajo.

Los eventos públicos masivos también fueron suspendidos.

Todo esto, con el fin de facilitar la acción de los organismos de emergencia y socorro.

Todo esto, mientras el sector industrial y comercial ya contabiliza pérdidas millonarias por la emergencia; y las autoridades buscan a los responsables de estos incendios.

Resoluciones del Municipio de Quito sobre la emergencia por los incendios

El alcalde del Municipio de Quito, Pabel Muñoz, señaló, esta tarde, que el martes se registraron al menos 27 quemas en la ciudad.

Alrededor de las 16:00, Muñoz informó que, las llamas se ha concentrado en el Auqui hacia la av. Los Conquistadores y en la av. Simón Bolívar, conectando con la Ruta Vida.

Se declaró el “estado de emergencia” en el Distrito Metropolitano de Quito, esto permite mejorar las capacidades de coordinación con los distintos niveles de Gobierno.

Rueda de prensa del alcalde Pabel Muñoz, la tarde de este miércoles 25 de septiembre. Foto: Municipio de Quito

Con el estado de emergencia también se busca canalizar recursos para atender los daños de la emergencia.

El Alcalde señaló que se puede aplicar e 1×1, es decir, por cada dólar que aporte el Municpio, la empresa privada dona un dólar.

Con esto se intenta llegar al menos a un millón de dólares para la restauración forestal, faunística y material.

Muñoz llamó a iniciar con el plan de reforestación de la capital.

Con la denuncia que se realice hoy, el Municipio habrá presentado 17 denuncias y, con el detenido de hoy en Guápulo, ya serían tres los detenidos como sospechosos de iniciar los incendios.

Hay más de 2 000 hectáreas afectadas y más de mil incendios registrados desde el 21 junio en Quito, señaló Muñoz.

El Alcalde agregó que, seguramente, el incendio que aún no se liquida se extenderá hasta la mañana de este jueves y que Quito está en una situación intermedia en cuanto a la emergencia.