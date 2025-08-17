El 17 de agosto se conmemora el Día Internacional del Peatón, en memoria de la primera muerte registrada por un siniestro vial en el mundo. En Quito, las cifras revelan que este grupo sigue en riesgo: entre enero y julio de 2025, una de cada cuatro personas fallecidas en siniestros de tránsito era peatón.

Aunque el porcentaje bajó frente a 2024, los peatones continúan siendo el segundo grupo con más muertes después de los motociclistas.

Más noticias

Cifras de peatones fallecidos en Quito

Datos de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) señalan que en los primeros siete meses de 2025 murieron 152 personas en siniestros de tránsito, de las cuales 38 eran peatones. En todo 2024 se registraron 261 muertes, con 86 peatones entre las víctimas.

El atropello se mantiene entre las principales causas de siniestros, con una letalidad del 13% en 2025 y del 16% en 2024. Estas cifras colocan a los peatones como el segundo grupo más afectado en la ciudad.

Por qué los peatones siguen en riesgo

Juan Pablo Rosales, presidente de la Asociación de Peatones de Quito, afirma que la ciudad mantiene una deuda histórica con quienes caminan.

Explica que desde el plan de desarrollo de 1942, las grandes avenidas atravesaron sectores como San Blas y El Tejar, separándolos del resto del Centro Histórico y convirtiéndolos en zonas peligrosas para cruzar.

También señala que autopistas como la Mariscal Sucre, la Panamericana hasta Calderón, la Córdova Galarza, la autopista Rumiñahui y la Simón Bolívar están hoy rodeadas de barrios, comercios y escuelas, lo que obliga a recategorizar estas vías como urbanas.

Sofía Gordon, vocera de la Coalición por la Movilidad Segura, indica que las personas mayores de 60 años son las más afectadas por atropellos.

Muchos casos ocurren cuando vehículos giran sin dar prioridad a quien cruza, incluso en pasos señalizados. Advierte que la falta de tiempo peatonal exclusivo en semáforos, la deficiente iluminación y el exceso de velocidad son factores que aumentan el riesgo.

Gordon añade que los niños también están expuestos, especialmente en zonas escolares sin reductores de velocidad ni esquinas adaptadas para acortar la distancia de cruce.