Quito reconoce con la Mención Marieta de Veintimilla a la banda Verde70

La agrupación prepara nuevos proyectos y discos mientras explora boleros, cumbia, huayno andino y sonidos contemporáneos.

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La banda quiteña Verde70 recibió este 25 de agosto de 2026 la Mención de Honor por Servicios Relevantes a la Ciudad Marieta de Veintimilla. El Concejo Metropolitano entregó esta distinción por la trayectoria de la agrupación y su aporte a la música y la cultura ecuatoriana.

La alcaldesa subrogante de Quito destacó el vínculo de Verde70 con la ciudad y su presencia en la vida de varias generaciones. También resaltó que la agrupación ha llevado el nombre de Quito y Ecuador a escenarios nacionales e internacionales. “Representa una banda quiteña con la que crecimos varias generaciones y que nos ha representado de manera nacional e internacional”, señaló.

Verde70 destaca su aporte a la identidad de Quito

La alcaldesa subrogante también defendió la importancia de reconocer a los artistas mientras desarrollan sus carreras. “Lo mejor es reconocer antes de que sea irremediablemente tarde”, dijo, en referencia a una de las canciones de Verde70. Añadió que estas distinciones buscan motivar a los artistas y agrupaciones a continuar con sus proyectos y aportar al crecimiento del talento de la ciudad.

Para Darío Castro, compositor, vocalista y guitarrista de Verde70, el reconocimiento tiene un significado diferente frente a otros premios que ha recibido la banda. Explicó que anteriormente recibieron distinciones relacionadas con la industria musical, sus canciones y su trayectoria. En esta ocasión, en cambio, reciben un reconocimiento cívico.

Castro considera que la distinción confirma que Verde70 forma parte de la identidad quiteña y ecuatoriana. Según el músico, esa identidad no se limita a las tradiciones y raíces. También cambia y evoluciona con el tiempo.

Durante más de 25 años, Verde70 ha participado en esa construcción contemporánea desde el pop y el rock. La banda también ha explorado otros géneros. Actualmente incursionan en el bolero, la cumbia y el huayno andino.

La banda mira al pasado para crear nueva música

Castro explicó que la incorporación de géneros andinos y latinoamericanos responde a una búsqueda que empezó hace aproximadamente una década. Desde entonces, el músico explora una identidad musical más amplia, relacionada con Ecuador y Latinoamérica.

Para esa exploración, la agrupación volvió la mirada hacia géneros como el huayno, el bolero, la cumbia, el son, el yaraví y el andareleño. Castro considera que esas raíces ofrecen más que belleza y permiten encontrar nuevas posibilidades para la música.

El compositor también apuesta por combinar esos sonidos tradicionales con propuestas contemporáneas. Entre sus posibilidades menciona la mezcla del huayno con el trance y el electro pop. Su objetivo consiste en mantener la música en movimiento y permitir que continúe evolucionando.

Sobre el futuro de Verde70, Castro aseguró que la agrupación mantiene la energía y las ganas de seguir creando. También adelantó que cuenta con el acompañamiento de sellos nacionales e internacionales y que prepara nuevos proyectos y discos.

La Mención de Honor por Servicios Relevantes a la Ciudad Marieta de Veintimilla puede entregarla el Concejo Metropolitano, la Comisión de Mesa o el Alcalde a personas naturales o jurídicas por servicios relevantes a Quito y al país, según el artículo 738 del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito.

En el caso de Verde70, el acuerdo reconoce su trayectoria artística, su aporte a la música ecuatoriana y su legado cultural en la memoria colectiva del país.

La banda nació en Quito y durante más de dos décadas desarrolló una trayectoria dentro del pop-rock nacional. Verde70 se convirtió en la primera banda ecuatoriana de su género en participar en eventos previos a los Premios Latin Grammy. Además, impulsó iniciativas de responsabilidad social y ciudadana junto con UNICEF y el Patronato Municipal San José.

Con esta distinción, Quito reconoce el aporte de Verde70 a la construcción y permanencia de la identidad cultural del país desde distintas expresiones musicales.

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