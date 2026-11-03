Seis sectores de Quito tienen corte de agua potable este 3 de noviembre

Fecha de publicación: 3 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 3 de noviembre de 2026

Seis sectores de Quito permanecen sin agua potable durante la tarde de este martes 3 de noviembre de 2026.

La suspensión afecta a barrios y calles de la capital por un taponamiento en la captación de agua cruda que abastece a la planta de tratamiento de Yaruquí. El servicio volverá paulatinamente durante la noche.

¿Qué sectores de Quito están sin agua potable?

Los sectores afectados son La Cocha, Balcón Yaruqueño, San José, la calle Isla Santiago, El Tejar y la calle Francisco Robles. Sus habitantes no cuentan con el servicio durante toda la tarde.

Los cortes de agua también han afectado a otros sectores de la capital recientemente. Conoce cómo vivieron los barrios del norte de Quito estas interrupciones.

¿Por qué se suspendió el servicio de agua?

Según medios locales, el taponamiento en la captación de agua cruda redujo el caudal que ingresa a la planta de tratamiento de la parroquia Yaruquí.

La EPMAPS (Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito), también conocida comercialmente como Agua de Quito, no precisó el tiempo exacto que tomarán los trabajos para solucionar el problema.

¿Cuándo volverá el agua potable a Quito?

El servicio se restablecerá paulatinamente durante la noche del 3 de noviembre. Mientras tanto, el abastecimiento se realizará mediante tanqueros.

Las labores para solucionar el inconveniente buscan recuperar el caudal que ingresa a la planta de tratamiento de la parroquia Yaruquí.

En anteriores interrupciones, el suministro también retornó de forma progresiva. Revisa cómo se recuperó el servicio de agua potable durante el corte en Amaguaña.

Un nuevo corte de agua en Quito

Esta interrupción ocurre menos de 24 horas después de otro corte que afectó a Victoria Baja y La Trinidad, en el sur de Quito.

En ese caso, una rotura de la red matriz que abastece a Guamaní provocó la suspensión.

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