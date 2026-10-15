¿Quién va a cocinar a Quito? El especial de EL COMERCIO invita a preguntar a los candidatos

Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

El especial ¿Quién va a cocinar a Quito? invita a la ciudadanía a poner sus preguntas sobre la mesa. EL COMERCIO entrevistará a 10 candidatos, uno por capítulo, en una propuesta que presenta la gestión de la ciudad como una receta que debe responder a las necesidades de sus habitantes.

El sitio reúne espacios para conocer planes, plantear preguntas y priorizar temas para la nueva administración municipal. La invitación es a participar y dirigir preguntas a todos los candidatos por igual.

Preguntas para los candidatos

En “Las preguntas de la mesa”, los usuarios pueden elegir a un candidato y escribir una consulta de hasta 240 caracteres. También pueden añadir su barrio o zona y seleccionar un tema; esos dos campos son opcionales.

Las preguntas pasan por revisión del equipo periodístico antes de publicarse.

Planes y propuestas ciudadanas

“La receta de cada quien” organiza los planes por temas: seguridad, movilidad, agua, ambiente y empleo, y presupuesto. La página incluye enlaces para consultar los planes oficiales.

En “El alcalde perfecto”, la ciudadanía puede escribir propuestas de hasta cuatro palabras. Después de la revisión, aparecen categorizadas según una escala de competencias.

El especial explica que el nivel 1 corresponde a acciones que puede ejecutar el Municipio de Quito mediante sus entidades y con el presupuesto aprobado. También aclara que esto no significa que puedan cumplirse de inmediato o sin recursos. La sección muestra siete propuestas ciudadanas publicadas.

Las prioridades de Quito

La herramienta “Quito a la carta” permite ordenar cinco prioridades para el inicio de la nueva administración municipal. Entre los temas disponibles están movilidad y transporte, espacio público y parques, agua y saneamiento, empleo y economía local, y seguridad ciudadana.

La ciudadanía puede ingresar al especial, revisar sus secciones y enviar preguntas para los 10 candidatos que serán entrevistados. ¿Qué les preguntaría sobre Quito?

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