Los siniestros de tránsito en las vías de Ecuador y, particularmente, en Quito, son diarios. Apenas este 25 de julio de 2024, un hecho fatal se registró en la Ruta Viva.

Una persona falleció, 10 resultaron heridas y nueve carros estuvieron implicados. La presunta causa pudiera ser la pérdida de frenos de un camión.

Sin embargo, determinar las razones exactas requiere un proceso con la intervención de especialistas. Cada entidad involucrada, incluida la Policía, tiene un protocolo para actuar luego de, en principio, la alerta del sistema ECU 911.

🔄 #Actualización | Siniestro de tránsito en la Ruta Viva.



💥 Nueve vehículos colisionaron.



👨🏻‍🚒 10 personas resultaron afectadas.



👨🏻‍🚒 En el lugar trabajamos con 25 efectivos y nueve vehículos. https://t.co/uXe9XkEDvJ pic.twitter.com/k0lFpv4Hrv — Bomberos Quito (@BomberosQuito) July 25, 2024

Los siniestros de tránsito y los procesos

Entre enero y julio de 2024, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), en Quito, registró 2 046 siniestros, 139 fallecidos y 1198 lesionados.

De enero a diciembre de 2023, estos eventos en las vías de la capital llegaron a 3 061, con 250 fallecidos y 2 279 lesionados.

La AMT es la primera instancia en el lugar de los hechos. El personal de la entidad se encarga del cierre de vías, definir y convocar los recursos de respuesta.

Además, tiene en sus manos la elaboración del parte y, de ser el caso, la retención de los vehículos involucrados. En Quito, hay 10 centros de retención vehicular. Este paso depende de lo establecido en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

La normativa, por ejemplo, establece la retención del vehículo en caso de que el conductor cause daños en la vía pública con el automotor o los bienes que transporta. Y, más aún, si hay personas afectadas.

Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT)

El personal del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) es otro actor en un siniestro de tránsito. La labor central es determinar las causas del hecho.

El mayor Patricio Campaña, jefe de la Unidad Nacional de Accidentología Vial, refiere que, si bien puede haber una causa de base, hay elementos que coadyuvaron para que ocurra.

El primer paso al llegar al lugar del siniestro es verificar que se encuentre aislado, tarea que está en manos de la AMT y realizar el acta entrega-recepción del sitio.

El informe de la causa es primordial

El siguiente paso es verificar los conductores y vehículos involucrados. En caso de una víctima mortal, realizan el levantamiento del cadáver para la entrega a la Unidad de Medicina Legal.

Patricio Campaña detalla que la revisión en el sitio es minuciosa: huellas de arrastre, drenajes, informe de daños materiales, etc. También se revisan las cámaras que hay en la zona, entre otros elementos.

Además, se determina si hay una flagrancia. Esto se refiere a si el conductor o conductores involucrados se encuentran en la escena. Porque, explica Campaña, puede darse una fuga o de fallecimiento. En estos últimos, no se puede proceder a la audiencia dentro de las 24 horas.

El tiempo para la determinación de la causa depende del caso. El informe es el insumo para la Fiscalía y el juez que asuma el proceso.

Las principales causas registradas en las vías de Ecuador

El jefe de la Unidad Nacional de Accidentología Vial detalla que la mayoría de los siniestros de tránsito en las vías de Ecuador se produce por acción humana. La falta de atención al conducir lidera esta problemática.

La segunda causa es que los conductores no toman las medidas de seguridad vial, como adelantar en lugares no permitidos y no respetar las señales de tránsito.

Bomberos y su acción en los siniestros

Los bomberos son parte fundamental en la atención en un siniestro de tránsito, sobre todo, cuando hay personas heridas, así como atrapadas en los vehículos involucrados.

En el caso de Quito, el Cuerpo de Bomberos cuenta con 25 estaciones, desde donde se despacha al personal. El protocolo de la institución está definido.

Informar a la base sobre el arribo a la escena

Establecer el puesto de mando

Evaluar la situación

Establecer un perímetro de seguridad

Establecer objetivos

Determinar las estrategias y tácticas

Definir la necesidad de recursos y posibles instalaciones

Atención de las personas afectadas (primeros auxilios, estabilizar y, de ser el caso, el traslado a casas de salud)

Entre el 22 y el 25 de julio de 2024, el Cuerpo de Bomberos de Quito atendió 48 incidentes. En estos hubo cinco personas fallecidas y 45 heridas.

El papel de las aseguradoras

Patricio Salas Guzmán, secretario ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Empresas de Seguros, señala que, en la actualidad, casi todas las pólizas tienen un sistema “todo riesgo”. Claro que esto no significa que todo está cubierto.

La preocupación principal de los tomadores de seguros es el daño del vehículo, pérdidas, robos, afectaciones por eventos naturales, entre otros.

Los siniestros de tránsito son eventos cubiertos, incluido afectaciones a terceros, si el asegurado tiene la culpa. Hay también las opciones de cobertura por lesiones o, incluso, muerte. Todo bajo los parámetros acordados en la póliza.

La Federación Ecuatoriana de Empresas de Seguros agrupa a 21 de las 27 empresas en Ecuador, más una reaseguradora. Esta organización consta del 81 % de primas del mercado. Seguros pagados:

En 2021: 203 039 466

En 2022: 257 234 892

En 2023: 306 663 741

El proceso con las aseguradoras

Patricio Salas advierte que en un siniestro de tránsito, lo primero es tomar los resguardos para evitar que los daños se agraven o incrementen, como no dejar abandonado el vehículo. Además, esperar que lleguen las autoridades y los técnicos de la aseguradora.

Es indispensable notificar el reclamo inmediatamente. En todas las pólizas se establecen plazo para informar a la aseguradora, usualmente, son hasta tres días luego del hecho.

En siniestros, el aviso sí debe ser en el momento. Así, la aseguradora puede tomar acciones como la guía, el traslado del vehículo, por ejemplo, para el arreglo de los daños.

En el proceso se verifica el estado de la póliza, si está vigente, el pago de la prima, etc. Esa verificación es necesaria para dar paso al avalúo de los daños y la cobertura. El asegurado debe cubrir el deducible, que, generalmente, es del 10 % del valor del siniestro.