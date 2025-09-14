La Plaza de Toros de Quito, en Iñaquito, vive un debate sobre su futuro. En la ciudad circulan pedidos ciudadanos para otorgarle protección patrimonial, mientras aparecen versiones sobre un posible derrocamiento del inmueble.

Qué ocurre con la Plaza de Toros de Quito

El 22 de julio de 2025, un medio local publicó declaraciones del gerente de la Empresa Pública Metropolitana de Hábitat y Vivienda que hablaban de estudios estructurales y de la posibilidad de reemplazar la plaza con un proyecto privado.

Después de esa publicación, los propietarios negaron planes inmediatos de derrocamiento.

La Comisión de Áreas Históricas y Patrimonio del Concejo Metropolitano recibió pedidos ciudadanos para que la Plaza cuente con algún grado de protección. Su presidente, el concejal Michael Aulestia, expuso dos criterios centrales: la memoria histórica del lugar y la seguridad jurídica de los dueños. “Si el inmueble cumple los parámetros de la ley, corresponde algún tipo de protección”, dijo.

El Municipio de Quito indicó que las decisiones sobre bienes privados corresponden a sus propietarios. Además, recordó que el Concejo Metropolitano aprobó el Plan de Uso y Gestión del Suelo (PUGS) en 2024, con Unidades de Actuación Urbanística (UAU) en esa zona; el predio puede formar parte de esos instrumentos, sin que eso implique una decisión municipal sobre su destino.

EL COMERCIO pidió al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) información sobre una eventual solicitud de declaratoria. El INPC informó que trasladó la consulta de este Diario al área técnica para su análisis. No entregó más detalles al cierre de este reportaje.

¿Es factible que se declare a la Plaza de Toros como bien patrimonial?

El arquitecto Lenin Lara explicó que un bien privado puede integrar el inventario patrimonial, aunque cuestionó esa idea en este caso.

Recordó que la consulta popular de mayo de 2011 prohibió las corridas con muerte del animal; desde entonces la plaza dejó su función original. “Quedó sin el vínculo con la tradición taurina. Sin ese uso, no tiene sentido declararla patrimonio”, dijo.

Lara detalló las consecuencias de una eventual declaratoria: “Los propietarios mantienen la titularidad, pero deben respetar límites sobre altura, composición formal y usos. Esas restricciones frenan cambios profundos y vuelven exigente el mantenimiento”.

Cómo se declara un bien patrimonial en Quito

El Instituto Metropolitano de Patrimonio (IMP) indicó que cualquier persona u organización puede solicitar un estudio técnico para evaluar si un inmueble cumple los criterios.

Con ese informe, el expediente pasa al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC), que valida y aprueba las fichas.

En Quito existen miles de bienes incluidos en el inventario, entre públicos, privados, civiles y religiosos. La Plaza de Toros podría integrarlo si cumple el requisito de valor excepcional que exige la normativa.

¿Qué resolvieron los dueños de la Plaza de Toros?

El 12 de septiembre de 2025, Citotusa S.A., propietaria del inmueble, comunicó su decisión: no habrá derrocamiento.

La empresa anunció un proyecto integral de modernización para convertir la Plaza en el epicentro del arte, la música y el entretenimiento del país.

El plan mantiene la arquitectura original, suma una cubierta y renovará la arena para conciertos, espectáculos y eventos culturales.

Historia en breve: por qué importa

La Plaza abrió el 5 de marzo de 1960 y albergó la Feria Jesús del Gran Poder, con figuras internacionales del toreo.

Tras la consulta popular de 2011, el recinto cambió de uso y recibió espectáculos y ferias ocasionales. Hoy, el debate cruza memoria histórica, seguridad jurídica y proyecto urbano: pedidos de protección, por un lado, y por otro, un plan de modernización que apunta a un nuevo capítulo cultural para la ciudad.