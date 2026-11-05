Pico y placa en Quito este jueves 5 de noviembre de 2026, estos son los horarios

Fecha de publicación: 5 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 4 de noviembre de 2026

Los conductores que circulen por Quito este jueves deberán tomar en cuenta las restricciones del Pico y placa. La medida limitará la circulación de los vehículos con placas terminadas en 7 y 8, durante los horarios establecidos por el Municipio.

Horarios del Pico y placa en Quito este jueves

El Pico y placa regirá en dos franjas, una en la mañana y otra en la tarde. Fuera de estos horarios, los automotores afectados podrán circular sin esta restricción.

El primer horario comenzará a las 06:00 y terminará a las 09:30. La medida volverá a regir desde las 16:00 hasta las 20:00.

Entre las 09:30 y las 16:00, los vehículos con placas terminadas en 7 y 8 podrán movilizarse sin esta limitación. También tendrán libre circulación después de las 20:00.

¿Qué placas tienen restricción por el Pico y placa en Quito?

El calendario semanal distribuye dos terminaciones de placas para cada jornada laboral:

Lunes: placas terminadas en 1 y 2.

Martes: placas terminadas en 3 y 4.

Miércoles: placas terminadas en 5 y 6.

Jueves: placas terminadas en 7 y 8.

Viernes: placas terminadas en 9 y 0.

Para las motocicletas se utiliza el último número de la placa, sin considerar la letra final. La medida no rige durante los fines de semana ni en los feriados nacionales.

Multas por incumplir el Pico y placa en Quito

Incumplir el Pico y placa genera una multa equivalente al 15% de un salario básico unificado. La sanción aumenta al 30% en caso de reincidencia y llega al 50% desde una segunda reincidencia.

La normativa municipal prohíbe retener los vehículos por esta infracción. También permite reemplazar total o parcialmente la multa económica por horas de trabajo comunitario.

Vehículos exentos del Pico y placa en Quito

La restricción no se aplica a vehículos de emergencia, transporte público, transporte escolar e institucional y otros automotores contemplados en la normativa.

También existen excepciones para vehículos conducidos por personas adultas mayores y aquellos vinculados con la movilización de personas con discapacidad.

Pico y placa en Quito; preguntas frecuentes

❓ ¿Qué placas no pueden circular en Quito este jueves? Los vehículos con placas terminadas en 7 y 8 tendrán restricción de circulación por el Pico y placa en Quito este jueves 15 de octubre de 2026.

Contexto: La medida municipal se aplica durante dos franjas horarias. Fuera de esos períodos, los automotores con estas terminaciones podrán circular sin la restricción del Pico y placa. ❓ ¿Cuál es el horario del Pico y placa en Quito este jueves? El Pico y placa regirá de 06:00 a 09:30 y de 16:00 a 20:00 este jueves 15 de octubre de 2026.

Contexto: La restricción afecta a los vehículos cuyas placas terminan en 7 y 8. Entre las 09:30 y las 16:00, así como después de las 20:00, podrán circular sin esta limitación. ❓ ¿A qué hora termina el Pico y placa en Quito el jueves? El Pico y placa termina a las 09:30 durante la mañana y a las 20:00 en la jornada de la tarde.

Contexto: La restricción comienza a las 06:00 y vuelve a aplicarse a las 16:00. Los vehículos con placas terminadas en 7 y 8 pueden circular entre ambas franjas y después de las 20:00. ❓ ¿Qué vehículos pueden circular durante el Pico y placa en Quito este jueves? Los vehículos con placas terminadas en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 9 no tienen restricción por terminación de placa este jueves 15 de octubre.

Contexto: La medida corresponde únicamente a las terminaciones 7 y 8. También existen excepciones para vehículos de emergencia, transporte público, transporte escolar e institucional y otros automotores contemplados en la normativa. ❓ ¿Cómo funciona el Pico y placa para motocicletas en Quito? Para las motocicletas, la restricción se determina mediante el último dígito numérico de la placa, sin considerar la letra final.

Contexto: Este jueves 15 de octubre, las motocicletas cuyo último número sea 7 u 8 tendrán restricción de 06:00 a 09:30 y de 16:00 a 20:00. ❓ ¿Qué placas tienen Pico y placa cada día de la semana en Quito? El calendario establece las terminaciones 1 y 2 para el lunes; 3 y 4 para el martes; 5 y 6 para el miércoles; 7 y 8 para el jueves; y 9 y 0 para el viernes.

Contexto: La restricción funciona durante las jornadas laborales, en dos franjas horarias. No se aplica los fines de semana ni durante los feriados nacionales. ❓ ¿Cuánto cuesta la multa por incumplir el Pico y placa en Quito? La primera infracción equivale al 15% de un salario básico unificado. La segunda corresponde al 30% y, desde la tercera, la multa alcanza el 50%.

Contexto: Las sanciones aumentan según la reincidencia del conductor. La información proporcionada establece los porcentajes, pero no detalla sus valores en dólares. ❓ ¿Pueden retener un vehículo por incumplir el Pico y placa en Quito? No. La normativa municipal prohíbe retener vehículos por incumplir la restricción del Pico y placa.

Contexto: La infracción genera una sanción económica según el número de incumplimientos. La normativa también permite sustituir total o parcialmente la multa por horas de trabajo comunitario. ❓ ¿Qué vehículos están exentos del Pico y placa en Quito? La restricción no se aplica a vehículos de emergencia, transporte público, transporte escolar e institucional y otros automotores contemplados en la normativa.

Contexto: También existen excepciones para vehículos conducidos por personas adultas mayores y aquellos vinculados con la movilización de personas con discapacidad. ❓ ¿Las personas adultas mayores y con discapacidad tienen excepción del Pico y placa? Sí. La normativa contempla excepciones para vehículos conducidos por personas adultas mayores y aquellos relacionados con la movilización de personas con discapacidad.

Contexto: Estas excepciones forman parte de las disposiciones municipales sobre el Pico y placa. La información proporcionada no detalla los requisitos ni los procedimientos para acceder a ellas. ❓ ¿Hay Pico y placa en Quito los sábados, domingos y feriados? No. El Pico y placa de Quito no se aplica durante los fines de semana ni en los feriados nacionales.

Contexto: El calendario habitual distribuye las restricciones entre lunes y viernes, según el último dígito de la placa. Los horarios establecidos son de 06:00 a 09:30 y de 16:00 a 20:00.

Te recomendamos