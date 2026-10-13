Pico y placa en Quito para este martes 13 de octubre de 2026

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Los vehículos con placas terminadas en 3 y 4 tendrán restricción para circular en Quito este martes 13 de octubre de 2026. La medida del Pico y placa se aplicará en dos franjas durante la mañana y la tarde.
El Pico y placa estará vigente de 06:00 a 09:30 y de 16:00 a 20:00. Entre ambos periodos, los automotores afectados podrán movilizarse sin esta limitación.
La restricción depende del último número de la placa. Este martes 13 de octubre deberán cumplirla los automóviles cuyas matrículas terminen en 3 y 4.
Para las motocicletas se considera el último dígito numérico de la placa, sin tomar en cuenta la letra ubicada al final.
La primera franja comenzará a las 06:00 y terminará a las 09:30. La restricción volverá a activarse a las 16:00 y concluirá a las 20:00.
Después de esa hora, todos los vehículos podrán circular sin esta limitación. El esquema se aplica de lunes a viernes, mientras que los fines de semana y feriados existe libre circulación.
La distribución semanal se mantiene de la siguiente manera:
El calendario también se aplica a las motocicletas, de acuerdo con el último número de su placa.
Circular durante las franjas restringidas genera una multa equivalente al 15% del salario básico unificado en la primera infracción. Con el valor vigente en 2026, la sanción corresponde a 72,30 dólares.
En caso de reincidencia, la multa asciende al 30%, equivalente a 144,60 dólares. Desde una tercera infracción, alcanza el 50% del salario básico, es decir, 241 dólares.
Los vehículos cuyas placas terminan en 3 y 4 tienen restricción de circulación este martes 13 de octubre. Contexto: La medida se aplica durante dos franjas horarias y también incluye a las motocicletas, según el último dígito numérico de su placa.
El Pico y placa rige de 06:00 a 09:30 y de 16:00 a 20:00. Contexto: Los vehículos con placas terminadas en 3 y 4 no podrán circular durante esos períodos. Fuera de las franjas establecidas podrán movilizarse sin esta restricción.
Sí. Los vehículos con placas terminadas en 3 y 4 podrán circular entre las 09:30 y las 16:00. Contexto: La restricción se aplica únicamente durante las franjas de la mañana y la tarde. Después de las 20:00 también existe libre circulación por esta medida.
Las motocicletas deben cumplir la restricción según el último dígito numérico de su placa. Contexto: No se considera la letra ubicada al final de la matrícula. Este martes 13 de octubre, las motocicletas cuyo último número sea 3 o 4 tendrán restricción en los horarios establecidos.
La restricción se distribuye de lunes a viernes según el último número de la placa. Contexto: Los lunes corresponde a las placas 1 y 2; martes, 3 y 4; miércoles, 5 y 6; jueves, 7 y 8; y viernes, 9 y 0. El mismo calendario se aplica a las motocicletas.
La primera infracción genera una multa de 72,30 dólares, equivalente al 15% del salario básico unificado de 2026. Contexto: La sanción aumenta en caso de reincidencia. Los valores dependen del número de infracciones que registre el conductor.
La segunda infracción genera una multa de 144,60 dólares y desde la tercera la sanción alcanza los 241 dólares. Contexto: Estos valores equivalen al 30% y al 50% del salario básico unificado de 2026, respectivamente.
No. La restricción se aplica de lunes a viernes, mientras que los fines de semana y feriados existe libre circulación. Contexto: El calendario habitual vuelve a aplicarse este martes 13 de octubre, después del feriado por la Independencia de Guayaquil.
El miércoles 14 corresponde a las placas 5 y 6; el jueves 15, a las 7 y 8; y el viernes 16, a las 9 y 0. Contexto: El esquema semanal mantiene las franjas de 06:00 a 09:30 y de 16:00 a 20:00. La información proporcionada no señala modificaciones excepcionales para esos días.