El Pico y placa rige en Quito este martes 20 de octubre de 2026

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Los vehículos con placas terminadas en 3 y 4 tendrán restricción para circular en Quito este martes 20 de octubre de 2026. La medida del Pico y placa se aplicará en dos franjas horarias: durante la mañana y la tarde.
La restricción estará vigente de 06:00 a 09:30 y de 16:00 a 20:00. Fuera de esos periodos, los automotores podrán movilizarse sin esta limitación.
La restricción se determina según el último dígito numérico de la placa. Este martes deberán cumplirla los automóviles cuyas matrículas terminen en 3 y 4.
En el caso de las motocicletas, también se considera el último dígito numérico de la placa, sin tomar en cuenta la letra ubicada al final.
La primera franja de restricción comenzará a las 06:00 y terminará a las 09:30. Por la tarde, la medida volverá a activarse a las 16:00 y concluirá a las 20:00.
Después de esa hora, los vehículos podrán circular sin esta limitación. El esquema se aplica de lunes a viernes, mientras que los fines de semana y feriados existe libre circulación.
La distribución semanal del Pico y placa en Quito se mantiene de la siguiente manera:
El calendario también se aplica a las motocicletas, de acuerdo con el último número de su placa.
Circular durante las franjas restringidas del Pico y placa genera una multa equivalente al 15% del salario básico unificado (SBU) en la primera infracción. Según los valores indicados en el texto original, la sanción corresponde a 72,30 dólares.
En caso de reincidencia, la multa asciende al 30% del SBU, equivalente a 144,60 dólares. Desde una tercera infracción, alcanza el 50% del salario básico, es decir, 241 dólares.