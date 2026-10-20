El Pico y placa rige en Quito este martes 20 de octubre de 2026

Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

Los vehículos con placas terminadas en 3 y 4 tendrán restricción para circular en Quito este martes 20 de octubre de 2026. La medida del Pico y placa se aplicará en dos franjas horarias: durante la mañana y la tarde.

La restricción estará vigente de 06:00 a 09:30 y de 16:00 a 20:00. Fuera de esos periodos, los automotores podrán movilizarse sin esta limitación.

¿Qué placas no podrán circular este martes por el Pico y placa?

La restricción se determina según el último dígito numérico de la placa. Este martes deberán cumplirla los automóviles cuyas matrículas terminen en 3 y 4.

En el caso de las motocicletas, también se considera el último dígito numérico de la placa, sin tomar en cuenta la letra ubicada al final.

Horarios del Pico y placa en Quito

La primera franja de restricción comenzará a las 06:00 y terminará a las 09:30. Por la tarde, la medida volverá a activarse a las 16:00 y concluirá a las 20:00.

Después de esa hora, los vehículos podrán circular sin esta limitación. El esquema se aplica de lunes a viernes, mientras que los fines de semana y feriados existe libre circulación.

Calendario de restricción por placas

La distribución semanal del Pico y placa en Quito se mantiene de la siguiente manera:

Lunes: placas terminadas en 1 y 2.

Martes: placas terminadas en 3 y 4.

Miércoles: placas terminadas en 5 y 6.

Jueves: placas terminadas en 7 y 8.

Viernes: placas terminadas en 9 y 0.

El calendario también se aplica a las motocicletas, de acuerdo con el último número de su placa.

Multas por incumplir la restricción

Circular durante las franjas restringidas del Pico y placa genera una multa equivalente al 15% del salario básico unificado (SBU) en la primera infracción. Según los valores indicados en el texto original, la sanción corresponde a 72,30 dólares.

En caso de reincidencia, la multa asciende al 30% del SBU, equivalente a 144,60 dólares. Desde una tercera infracción, alcanza el 50% del salario básico, es decir, 241 dólares.

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