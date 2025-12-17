El pesebre de El Panecillo, en Quito, se puede visitar por la noche en este horario

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

El pesebre de El Panecillo volvió a iluminar las noches de Quito y se mantiene encendido todos los días hasta el 7 de enero de 2026.

El encendido diario permite a quiteños y turistas visitar uno de los puntos más tradicionales de la Navidad en la capital, con figuras de gran formato y un sistema de iluminación visible desde varios sectores de la ciudad.

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Las figuras que conforman el pesebre de El Panecillo

El conjunto ocupa la cima de El Panecillo con figuras de gran escala.

Los Reyes Magos —Melchor, Baltazar y Gaspar— miden entre 29 y 31 metros de altura.

San José alcanza los 38 metros, lo que lo convierte en una de las piezas más altas del pesebre.

El burro y el buey acompañan la escena central, donde se ubica el Niño Jesús, con una altura aproximada de seis metros.

La Virgen de Legarda, símbolo de Quito, representa a María y vincula la identidad quiteña con la tradición navideña.

Iluminación del pesebre: focos y luces

Todo el conjunto se ilumina con 10 000 bombillos multicolor y 5 400 metros lineales de luces, que cubren las figuras y crean un escenario visible durante la noche.

El encendido oficial se realizó el viernes 12 de diciembre, a las 18:30, en un acto abierto a la ciudadanía y transmitido por redes sociales municipales.

Horario del pesebre de El Panecillo y cómo llegar

El pesebre se enciende de 19:00 a 22:00, todos los días.

Para llegar, se recomienda el uso de auto particular o taxi. En las tardes, existe un bus del corredor Central Norte que sube hasta El Panecillo, aunque su operación termina a las 15:00. El Municipio afirma que coordina con la Policía Nacional para brindar seguridad en el sector.

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Qué más pueden encontrar los visitantes en El Panecillo

Además del pesebre, los visitantes pueden recorrer la Plaza de las Nubes, un espacio renovado en el mirador de El Panecillo.

La plaza cuenta con un mirador con vista de 360 grados hacia el norte, sur y Centro Histórico de Quito.

En el sector, durante la también temporada, los visitantes encuentran gastronomía, artesanías y comercio local, lo que complementa la visita nocturna al pesebre.