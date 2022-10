Panadería y respostería se promueven en una feria en Quito

En la Expo Sweet 2022, en el Centro de Exposiciones Quito, los interesados en la panadería y pastelería podrán conocer de las innovaciones en el sector. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

Más de 20 000 personas vinculadas a la panadería y repostería se reúnen en el Centro de Exposiciones Quito hasta el sábado 22 de octubre de 2022. Insumos, maquinaria y capacitación podrán encontrar los emprendedores.

De acuerdo con Doris Campbell, organizadora del evento, el público encontrará opciones de un negocio para emprender. Con las firmas participantes se encargarán de apoyarlos.

Gloria Salazar llega con su esposo que es panadero hace ocho años. Su negocio es pequeño, pero asegura que el pan que prepara no tiene comparación. Ahora que se quedó sin empleo quieren ampliar el negocio. En la feria participan 75 empresas nacionales e internacionales.

Entre los productos que ofrecen premezclas pasteleras, levaduras, harinas, cremas de batir, saborizantes, colorantes, margarinas, hornos, batidoras, maquinaria para heladerías, entre otros. Pero quienes sean aficionados al arte culinario también pueden asistir y probar diferentes productos. El público ya puede ingresar pagando USD 3 o con los pases de cortesía.

Los artesanos

De acuerdo con la Federación Nacional de Maestros Panaderos (Fenapam), solo el 15% de los panaderos han recibido una instrucción formal. Los demás han aprendido de manera empírica a través de familiares o de la experiencia.

Ese es el caso de Juan Guamán que aprendió de su padre cuando era niño. Hoy tiene dos panaderías en el Comité del Pueblo y El Dorado. Este jueves 20 de octubre acudió con su hermano a buscar nuevas máquinas para renovar las suyas. Ese es uno de los objetivos según Campbell. Que los artesanos se modernicen y se vinculen con nuevos proveedores.

En Ecuador el pan es uno de los alimentos que más se consume; más del 80% de ecuatorianos come pan diariamente. No obstante, la ingesta per cápita es de apenas 27 kilos anuales, una cifra menos a lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que es de 80 kilogramos anuales.

Además, en el país el sector panificador aporta al engranaje productivo con ventas anuales por USD 306 millones y la creación de 20 000 plazas de empleo directo.

