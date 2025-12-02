Tras la decisión de suspender el cobro de la Tasa de Recolección de Basura (TRB) mediante la planilla de energía eléctrica que tomó el Gobierno Nacional, el Municipio de Quito definió una nueva propuesta para mantener la continuidad del servicio y asegurar su sostenibilidad financiera. La administración presentará esta propuesta para debate este martes en el Concejo Metropolitano.

El alcalde Pabel Muñoz indicó que la iniciativa combina un compromiso ambiental con responsabilidad financiera. Señaló que el esquema garantiza la continuidad del servicio y ofrece una estructura que busca equilibrar los aportes de los usuarios según su nivel de consumo.

Nuevo esquema tarifario para la tasa de recolección de basura

La propuesta divide la tarifa en tres segmentos de usuarios y aplica rangos progresivos basados en el consumo de agua. El Municipio planteó esta fórmula porque el consumo menor paga menos y el consumo mayor, que implica más generación de residuos, aporta un valor más alto.

La segmentación incluye tres sectores. El sector residencial agrupa a hogares, familias y departamentos, y representa el 89% de los usuarios. El sector comercial incluye tiendas, locales y pequeños negocios, y representa el 10%. El sector industrial corresponde a las industrias y representa el 1%.

El Alcalde afirmó que mantendrá una reunión con el sector industrial porque muchas industrias tratan sus propios recursos. Los estudios técnicos muestran una correlación de 92,49% entre el consumo de agua potable y la generación de basura. Este dato respalda la estructura seleccionada para el cobro. Según las estimaciones municipales, seis de cada 10 usuarios pagarán lo mismo o menos de lo que cancelaban cuando la tasa venía incluida en la factura eléctrica. El 59% resultará beneficiado y asumirá un valor igual o menor al que aparecía en la planilla de luz.

El Municipio prevé que, si el Concejo aprueba la propuesta, esta entrará en vigencia en enero de 2026. Con ello, el cobro regular de la TRB se normalizará en febrero. El alcalde también señaló que el Municipio asumirá la tasa correspondiente a noviembre y diciembre, que suma aproximadamente USD 6 millones mensuales.

Reforma a la Contribución Especial de Mejoras

La Contribución Especial por Mejoras (CEM) se cobra cada año junto con el impuesto predial y financia obras ejecutadas mediante presupuestos participativos. Sin embargo, su aplicación actual genera inequidades que afectan a quienes viven frente a las obras. Hoy, por ejemplo, el Municipio clasifica el adoquinamiento de una calle como obra local, por lo que el costo recae solo en los frentistas. En muchos casos, estas contribuciones superan incluso el valor del impuesto predial.

El Municipio propone corregir estas distorsiones y distribuir la CEM entre todos los beneficiarios reales de una intervención. Si dos barrios se benefician de una obra, los habitantes de ambos asumirán el pago.

Si el impacto alcanza un nivel zonal o distrital, el cobro se repartirá de manera proporcional. Con este esquema, un frentista que pagaba 500 dólares por la rehabilitación de una calle aportaría apenas un dólar cuando el costo se distribuye equitativamente.

La reforma incluye también cambios en las zonas de influencia. El sistema pasa de dos categorías —local y distrital— a cuatro: local, parroquial, zonal y distrital. Además, amplía de 10 a 20 años el plazo máximo para cancelar la contribución, lo que facilita pagos más manejables. La nueva normativa se aplicará a las obras ejecutadas a partir de 2026 mediante Presupuestos Participativos.

