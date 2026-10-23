Una mujer falleció al ser atropellada en la av. Mariscal Sucre, en Quito

Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 23 de octubre de 2026

Una mujer murió la mañana del jueves 22 de octubre de 2026 tras un siniestro de tránsito en la avenida Mariscal Sucre y la calle San Miguel, en el sector de La Magdalena, al sur de Quito. El hecho ocurrió cerca de las 11:00 y provocó restricciones temporales a la circulación vehicular.

Personal especializado acudió al lugar para recoger indicios y establecer las circunstancias del hecho. Agentes de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) también llegaron al sector para controlar el flujo vehicular durante las diligencias.

El SIAT investiga las causas del siniestro

Personal del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) realizó peritajes en el punto donde ocurrió el siniestro. Estas diligencias buscan establecer cómo ocurrió el hecho y determinar las circunstancias que provocaron la muerte de la mujer.

La AMT desplegó agentes para gestionar el tránsito y facilitar las labores de los equipos de emergencia y de investigación. Las restricciones viales afectaron temporalmente la circulación en el cruce de la avenida Mariscal Sucre y la calle San Miguel.

#CierreVialQuito | Por atropello.



🛣️ Dirección: Mariscal Sucre y José Egusquiza

🚫 Cierre: dos carriles exclusivos desde Mariscal Sucre y Teniente Hugo Ortiz hasta Iturralde.

🔀 Sentido: norte – sur



⚠️ Conduce con precaución pic.twitter.com/CLw63SWVTH — AMTQuito (@AMT_Quito) October 22, 2026

La avenida Mariscal Sucre registra siniestros viales

La avenida Mariscal Sucre figura entre los corredores viales de Quito con más siniestros de tránsito. Según datos de la AMT, entre enero y julio de 2026, esta vía registró 188 siniestros, una cifra inferior a los 225 casos reportados en la avenida Simón Bolívar durante el mismo período.

Los registros permiten identificar a estas dos avenidas entre los corredores con mayor número de siniestros en la capital. Ambas vías conectan distintos sectores de Quito y concentran una parte importante de la circulación vehicular.

Siniestros durante el 23 de octubre

Durante la mañana del viernes 23 de octubre se registraron al menos cuatro siniestros de tránsito en diferentes puntos de la ciudad; estos hechos obligaron al cierre parcial y total de algunas calles modificando y complicando el tránsito.