El Municipio de Quito asegura que los controles de velocidad de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) redujeron los siniestros de tránsito. Sin embargo, las cifras oficiales muestran que, aunque hay menos incidentes, las muertes aumentaron en 2025. Expertos advierten que la suspensión de radares en la ciudad limita el control efectivo de la velocidad y pone en riesgo a conductores y peatones.

Más noticias

Reducción de siniestros de tránsito en Quito según la AMT

Washington Martínez, director de la AMT, afirmó en una entrevista en Quito Informa que los operativos de control de velocidad arrojaron resultados positivos. Como ejemplo, citó el feriado del 10 de agosto de 2025, cuando no se registraron muertes por siniestros de tránsito, una disminución del 100% frente al mismo feriado de 2024. Ese fin de semana también cerró con un 13% menos de incidentes y 11% menos heridos.

Entre enero y junio de 2025 se registraron 1 800 siniestros, un 3% menos que los 1 865 del mismo período de 2024. En las vías más peligrosas —avenida Maldonado, Mariscal Sucre, Oswaldo Guayasamín y Simón Bolívar— la reducción llegó al 19,8%.

Aumentan los fallecidos en siniestros de tránsito en Quito

En contraste, el visor de siniestralidad de la AMT indica que las muertes subieron de 126 en el primer semestre de 2024 a 133 en el mismo lapso de 2025, un incremento del 6%. Los lesionados también aumentaron de 1 115 a 1 146, un alza del 3%.

El detalle mensual revela aumentos del 43% y 44% en enero y febrero de 2025 frente a 2024. En marzo, abril y junio las cifras bajaron, pero en mayo se registró un incremento del 25% en fallecidos.

Suspensión de radares de velocidad en Quito desde abril de 2025

La Agencia Nacional de Tránsito suspendió en abril de 2025 la homologación y uso de radares en Quito por falta de certificados técnicos vigentes.

Martínez señaló en el 22 de julio de 2025 a EL COMERCIO que la ciudad es el único municipio del país con propiedad directa de sus 13 dispositivos, sin concesiones a empresas privadas. Desde la suspensión, los radares funcionan en modo preventivo, sin emitir sanciones, hasta que la ANT publique nuevas especificaciones técnicas, previstas para diciembre de 2025.

El director reconoció que este modo reduce la efectividad, ya que muchos conductores no respetan los límites de velocidad si no existe riesgo de multa.

Expertos piden reforzar el control de velocidad y alcohol en Quito

Sofía Gordon, de la Coalición por la Movilidad Segura, explicó que la reducción de siniestros no necesariamente disminuye las muertes. “Si no bajamos la velocidad ni controlamos la conducción bajo efectos del alcohol, los choques siguen siendo mortales”, señaló. Mencionó el caso de Bogotá, donde el control de velocidad con infraestructura y fiscalización logró reducir a cero los siniestros en la avenida Boyacá.

Alfredo León, especialista en movilidad, indicó que la suspensión de radares dejó a Quito sin una herramienta clave para frenar el exceso de velocidad. Criticó la falta de acción de la AMT y la ANT para reactivar los dispositivos y entregar datos actualizados, lo que limita la planificación técnica. Recordó que los grupos más vulnerables en siniestros son motociclistas (48% de fallecidos) y peatones (26%).