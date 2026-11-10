Trámites de matriculación vehicular en Quito se suspenden por falla de conectividad de CNT

Fecha de publicación: 10 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de noviembre de 2026

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó este martes 10 de noviembre de 2026 que los trámites de matriculación vehicular y otros servicios que dependen del Sistema Único Integrado de Tránsito (SUIT) permanecen suspendidos temporalmente en Quito. La interrupción responde a un inconveniente técnico en el servicio de conectividad que proporciona la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT-EP).

La entidad municipal también anunció cambios para las personas que tenían citas de matriculación programadas para esta jornada. La AMT reprogramará esos turnos debido a la interrupción de la plataforma.

Falla de conectividad afecta al sistema SUIT

El inconveniente técnico en el servicio de CNT-EP impide el funcionamiento temporal del Sistema Único Integrado de Tránsito. Esta plataforma concentra los procesos de matriculación vehicular y otros trámites que gestiona la AMT.

La suspensión alcanza los servicios que dependen del SUIT. Por esta razón, los usuarios no pueden completar los procedimientos que requieren el funcionamiento de esta herramienta tecnológica mientras persista la interrupción.

La AMT comunicó que el problema corresponde al servicio de conectividad proporcionado por CNT-EP. El aviso institucional no detalla el origen de la falla ni establece un plazo para la recuperación del sistema.

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🚫🚗 Debido a fallas técnicas en el sistema de conectividad proporcionado por CNT-EP, los trámites de matriculación vehicular y demás servicios en la plataforma SUIT están suspendidos de manera temporal.



🗓️Las citas agendadas para… pic.twitter.com/gW3OmzfRk6 — AMTQuito (@AMT_Quito) November 10, 2026

Citas de matriculación de este martes serán reprogramadas

Las personas que tenían una cita para matricular sus vehículos este martes 10 de noviembre deberán esperar una nueva fecha. La AMT informó que reprogramará los turnos previstos para esta jornada.

El anuncio incluye las citas agendadas para los procesos de matriculación vehicular que dependen de la plataforma SUIT. La entidad no especificó en su comunicado el mecanismo ni las fechas que utilizará para asignar los nuevos turnos.

La suspensión también afecta a otros trámites vinculados con el sistema. Por tanto, la interrupción no se limita exclusivamente a la revisión o matriculación de vehículos, sino a los servicios que requieren acceso a la plataforma.

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