Las lluvias con granizo y tormentas eléctricas provocan inundaciones en Quito, la tarde de este viernes 21 de noviembre de 2025.

Las inundaciones en Quito por las lluvias con granizo

La tarde de este viernes 21 de noviembre, se registraron lluvias con granizo y tormenta, en algunos sectores de Quito, según el informe de ciudadanos en redes sociales.

En la calle Roca y Amazonas, las lluvias con granizo dificultaron la movilidad.

En la Ruta Viva, a la altura de La Morita, en Tumbaco, el agua de la lluvia cubría las llantas de los vehículos.

El COE de Quito, con la información del Inamhi, indicó que para este viernes en la tarde se prevén lluvias moderadas con posibilidad de tormentas aisladas.

Por la noche, cielos cubiertos y lloviznas ocasionales. “Las lluvias disminuirán hacia la madrugada”, señaló el organismo.

El reporte del ECU 911 por las lluvias

El ECU 911 informó que, a través de las cámaras de videovigilancia, se registran lluvias en varios sectores de la ciudad.

Mediante los dispositivos de monitoreo se observa alto tránsito vehicular, calzada mojada y acumulación de agua en distintas arterias viales.

El ECU 911 recomendó conducir con precaución y respetar las señales de tránsito.

