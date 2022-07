En La Comuna se realizó una emotiva misa

Cada familia vivió una historia trágica tras el aluvión que afectó a La Comuna y La Gasca el 31 de enero de 2021, en el centro occidente de Quito. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

Carolina Vasco (I)

Rostros llenos de tristeza de varias familias vestidas con prendas negras y blancas se observaron en la misa que se realizó en La Comuna este domingo 31 de julio de 2022. Cada familia vivió una historia trágica tras el aluvión que afectó a La Comuna y La Gasca el 31 de enero de 2021.

“Este encuentro es un homenaje a los 29 vecinos que fallecieron a raíz del aluvión. Están presentes sobrevivientes porque aún presentan severos traumatismos en su cuerpo y corazón” comenta, Graciela Mora representante de los afectados del aluvión.

Además de las pérdidas humanas, también muchos tuvieron afectaciones en sus viviendas. Es el caso de Leombardo Hernández, propietario de un taller de mecánica automotriz perdió dos muros y una puerta grande. Por este motivo no ha podido trabajar durante estos meses. Pese que ha gastado cerca de USD 8 000 de su propio bolsillo. “La ayuda que he recibido es de la empresa privada. Una fábrica que elabora bloques de Nayón me entregó 100 bloques y la Universidad de Posgrados del Estado me dió 300 bloques”, afirma.

Niños que perdieron a sus padres, mujeres cuyos esposos fallecieron estuvieron presentes y madres que perdieron a sus hijos estuvieron presentes. En el altar improvisado con palos de madera, y pedazos de zinc, en medio de la cancha se encontraba el padre Rafael, quien dirigió la misa.

Vestida totalmente de negro, estuvo presente Lorena Cortez, una mujer que perdió a su esposo. El 31 de enero ella estaba junto a su esposo mirando el partido en la cancha. Con una mirada penetrante comenta que su difunta pareja era la cabeza de hogar. “Tengo cuatro hijos a mi cargo y ahora yo afronto todos los gastos”, indica.

Comenta que ahora arriendan en Las Casas, porque es más barato y que logra sobrevivir por la ayuda que recibe de familiares. Pero esta historia no queda allí, Cortez recibió un golpe duro en la columna, lo cual le impide trabajar. “Necesito hacerme una resonancia magnética de la espalda pero no tengo dinero”, afirma entre llantos.

En sillas blancas, al frente del altar colocaron fotos en portarretratos de los fallecidos. Es desolador mirar la impotencia de los familiares que vivieron esas pérdidas. “El amor y la unión les permitirá luchar frente a esta tragedia”, comentó el Padre Rafael, quien trataba de dar ánimo a los asistentes. En el transcurso de la misa se pudo visibilizar algunas lágrimas.

Los vecinos de La Comuna también llevaron carteles blancos en los que se podía leer “Señor Alcalde necesitamos la rehabilitación de la cancha”, otra de las frases fue “Alcalde no nos quite el derecho de hacer deporte”.

Graciela Mora explica el motivo de la preocupación de los moradores. Indica que pese a que los vecinos han trabajado en comunidad para rehabilitar la cancha todos los días, “el Municipio nos quiere quitar la cancha, nos entregó un sello de suspensión de obra. Nuestro temor es que esto se convierta en un botadero de basura”, concluye.