Periodista Juan Carlos Aizprúa fue víctima de asalto

Redacción Elcomercio.com

El periodista y presentador del noticiero Ecuavisa, Juan Carlos Aizprúa, fue víctima de un asalto “a media cuadra de su casa” la noche del lunes 24 de enero del 2022 en el norte de Quito cuando paseaba a su mascota.

Así lo informó el comunicador a través de su cuenta de Twitter. En esta red social contó cómo sucedió el hecho: “Uno se bajó de la moto con un cuchillo intentando cortarme el cuello pero se fue corriendo con mi teléfono”. En el tuit adjuntó una imagen en la que se aprecia una herida en la garganta.

Me acaban de robar el celular dos tipos en moto mientras paseaba a mi perro a media cuadra de mi casa.



Uno se bajó de la moto con un cuchillo intentando cortarme el cuello pero se fue corriendo con mi teléfono.



Fue afuera de la garita de la Embajada de Suiza en la Bosmediano. pic.twitter.com/iO0c0eWh6N — Juan Carlos Aizprúa (@jcarlosaizprua) January 25, 2022

Aizprúa agregó que el robo se dio afuera de la garita de la Embajada de Suiza, en la calle Bosmediano. Indicó que el guardia de esa sede diplomática “no salió porque estaba en el baño. Que no vio nada, y que igual no hubiese podido hacer algo porque la policía le ha dicho supuestamente que no puede disparar al aire”.

Otro guardia activó una alarma pero la Policía Nacional de la UPC de Bellavista nuncó llegó, aseguró el periodista.

Colegas y políticos se solidarizaron con Juan Carlos Aizprúa.