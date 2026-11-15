Investigan el volcamiento de un patrullero en Quito con un menor presuntamente involucrado

Fecha de publicación: 15 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 15 de noviembre de 2026

Una emergencia de tránsito se registró la mañana de este domingo 15 de noviembre de 2026 en la avenida Simón Bolívar, en Quito.

El hecho involucró a un vehículo de la Policía Nacional que quedó volcado sobre la calzada, mientras personal de las entidades de respuesta acudió al lugar para atender el incidente.

Este suceso generó restricciones parciales en la circulación vehicular y movilizó a equipos policiales y de tránsito.

Criminalística investiga el presunto hurto de una patrulla policial

De acuerdo con reportes de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), un menor de edad habría sustraído el patrullero.

Posteriormente, el vehículo terminó volcado a la altura del sector de Santa Rosa.

El vehículo institucional quedó con las cuatro llantas hacia arriba y presentó daños visibles en la parte delantera, cruzado sobre uno de los carriles junto a un talud de tierra.

Cierre parcial en la avenida Simón Bolívar

La Agencia Metropolitana de Tránsito informó sobre la restricción del carril derecho de la avenida Simón Bolívar, en sentido norte-sur, a la altura del sector de Santa Rosa, cerca de una estación de servicio.

La circulación permaneció parcialmente habilitada mientras se coordinaban las labores de atención y el retiro del automotor, recomendando a los conductores transitar con precaución.

No se confirma si existen personas heridas

Hasta el momento, no se ha confirmado si el volcamiento dejó personas heridas. Tampoco se han proporcionado detalles oficiales sobre cómo el menor habría sustraído el vehículo.

Las diligencias continúan para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades del caso.

Más información sobre Quito

❓ ¿Dónde terminó volcada la patrulla policial en Quito? El vehículo policial terminó volcado en la avenida Simón Bolívar, a la altura del sector de Santa Rosa, cerca de la conexión con la Ruta Viva. ❓ ¿Qué habría provocado el volcamiento de la patrulla policial? El hecho estaría relacionado con el presunto hurto del vehículo por parte de un menor de edad. Sin embargo, las circunstancias todavía se encuentran bajo investigación. ❓ ¿Qué trabajos realiza Criminalística en el lugar del siniestro? Personal de Criminalística y del SIAT realiza peritajes y toma de huellas para esclarecer el presunto hurto de la patrulla policial. ❓ ¿Hay personas heridas por el volcamiento de la patrulla en Quito? Hasta el momento, no se ha confirmado si existen personas heridas como consecuencia del siniestro. ❓ ¿Qué cierre vial se reportó en la avenida Simón Bolívar? La AMT informó sobre el cierre del carril derecho de la avenida Simón Bolívar, en sentido norte-sur, a la altura del sector de Santa Rosa, cerca de una gasolinera Primax.

Te recomendamos: