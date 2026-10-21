Inundación en Chillogallo deja lodo y sedimentos en las calles de Buenaventura

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

La inundación registrada en Buenaventura de Chillogallo, en el sur de Quito este 21 de octubre por la tormenta, movilizó a equipos municipales para ejecutar tareas de limpieza vial. Personal trabaja en el sector con maquinaria pesada para retirar los materiales que dejó la acumulación de agua.

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de Quito informó que las cuadrillas utilizan minicargadoras y volquetas para despejar la vía. Los trabajos continúan en la zona afectada, según el reporte difundido este miércoles 21 de octubre.

La intervención busca recuperar las condiciones de circulación en este sector del sur de la capital, luego del evento que afectó la vía.

🚨 #Activados24Siete | Tras la inundación registrada en Buenaventura de Chillogallo, en el sur de Quito, equipos de @ObrasQuito realizan labores de limpieza de la vía con minicargadoras y volquetas.



🚜 Los trabajos se mantienen en el sector. #PlanLluvias pic.twitter.com/dMyg0KtvMJ — COE Quito (@coequito) October 21, 2026

Maquinaria municipal interviene en Chillogallo

Las labores de limpieza incluyen el uso de minicargadoras para remover los residuos y de volquetas para trasladar el material que obstaculiza la calzada. Estos equipos permiten atender vías con acumulación de lodo y otros elementos después de una inundación.

La Epmmop mantiene personal y maquinaria en Buenaventura de Chillogallo mientras avanzan las tareas de despeje. El COE Quito confirmó que la intervención continúa, aunque no precisó cuánto tiempo tomará completar la limpieza.

Inundación afecta la movilidad en el sur de Quito

Las inundaciones pueden dejar lodo, piedras y residuos sobre las calzadas, lo que dificulta el paso de vehículos y peatones. La acumulación de estos materiales también puede obstruir los sistemas de drenaje y prolongar las labores de recuperación de una vía.

En Buenaventura de Chillogallo, la respuesta municipal se concentra en la limpieza del área afectada. Hasta el momento no se han registrado heridos o daños graves por la inundación.

COE Quito mantiene el seguimiento de los trabajos

El COE Quito difundió información sobre la intervención municipal y confirmó que los equipos continúan con las tareas de limpieza. La publicación forma parte de las comunicaciones sobre la atención de emergencias en la capital.

La tarde de este 21 de octubre de 2027 otra tormenta eléctrica se registró en Quito y causó daños en algunos sectores del norte de la urbe.

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