Estas son las infracciones de tránsito más recurrentes en lo que va de 2022

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) anunció las infracciones de tránsito más recurrentes en lo que va de 2022. Así lo informó este 9 de diciembre de 2022.

Según datos de la AMT, estas son las las cinco infracciones de tránsito más recurrentes en lo que va de 2022:

Persona que conduce un vehículo sin portar licencia de conducir. Conductor que no utiliza el cinturón de seguridad. Estacionar un vehículo en los sitios prohibidos: No realizar la Transferencia de Dominio dentro de los 30 días. No obedecer las señales de tránsito.

La AMT señaló que la infracción con más citaciones es aquella persona que conduce un vehículo sin portar la licencia de conductir con 33 557 citaciones; le sigue la infracción de no utilizar el cinturón de seguridad con 15 669 citaciones; luego con 12 856 citaciones está el estacionar el vehículo en lugares prohibidos; mientras la no trasferencia de Dominio dentro de los 30 días cuenta con 11 019 citaciones y finalmente, 7 157 citaciones son parte de aquellos ciudadanos que no acatan las señales de tránsito.

A las infracciones más frecuentes también se le suma aquellas sanciones por acompañantes sin cinturón de seguridad y el uso del celular mientras se maneja.

En este 2022, la entidad ha realizado 20 237 dispositivos de movilidad con la finalidad de disminuir los siniestros de tránsito y los índices de mortalidad en Quito.

Según la Agencia, dichos datos registran que "un gran porcentaje de infracciones y siniestros de tránsito suelen producirse por el factor humano". Por lo tanto, asegurarse el cinturón de seguridad o no usar el celular mientras se conduce, ingesta de alcohol al volante podrían ayudar a prevenir los siniestros.

