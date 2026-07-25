Hospital Pablo Arturo Suárez activó protocolos tras intento de escape de un paciente en Quito

El Hospital Pablo Arturo Suárez, en el norte de Quito, activó sus protocolos de seguridad hospitalaria luego de que un paciente intentara abandonar las instalaciones de la casa de salud.

La rápida respuesta del personal médico, de seguridad y el apoyo de la Policía Nacional permitió controlar la situación sin que se registraran personas heridas ni incidentes mayores.

Paciente intentó salir por la terraza del hospital

De acuerdo con la información difundida por el Hospital Pablo Arturo Suárez, el hecho ocurrió el 24 de julio de 2026.

El paciente, que permanecía internado en el servicio de Traumatología, intentó salir del establecimiento desplazándose hacia la terraza del edificio ubicado en las calles Ángel Ludeña y Machala Oe5-261, en el sector de Cotocollao, en el norte de Quito.

Protocolos evitaron afectaciones

La institución explicó que, al detectar el intento de escape, el personal activó de inmediato los procedimientos establecidos para este tipo de situaciones y solicitó el respaldo de la Policía Nacional con el objetivo de proteger la integridad del paciente y de las demás personas presentes en el hospital.

Según el reporte, la intervención permitió controlar el incidente sin afectaciones para el paciente ni para terceros. El Hospital Pablo Arturo Suárez confirmó que el ciudadano permanece hospitalizado y continúa recibiendo el tratamiento médico previsto por el equipo asistencial.

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