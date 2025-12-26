Horarios del Pico y placa en Quito este viernes 26 de diciembre de 2025

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

El Municipio de Quito mantiene el Pico y placa como una de sus principales medidas para enfrentar la congestión vehicular en la ciudad. La administración municipal aplica esta restricción de lunes a viernes en todo el Distrito Metropolitano. Durante los fines de semana y los feriados, la normativa se suspende por completo y permite la circulación de todos los vehículos sin limitaciones.

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Las autoridades municipales buscan con esta regulación mejorar la movilidad en los corredores con mayor carga vehicular. La medida apunta a agilizar la circulación en las horas de mayor demanda y a reducir los tiempos de traslado de conductores y pasajeros. Este viernes, la restricción rige para los automotores cuyas placas terminan en los dígitos 9 y 0.

El Municipio recuerda que el Pico y placa no alcanza a todos los ciudadanos. Las personas con discapacidad y los adultos mayores cuentan con exoneración permanente. Ellos pueden movilizarse cualquier día de la semana sin restricciones y no necesitan realizar trámites adicionales para validar esta condición ante los organismos de tránsito.

Horarios de aplicación y días sin restricción

La restricción vehicular opera en dos franjas horarias durante los días laborables. En la mañana, el Pico y placa entra en vigencia desde las 06:00 hasta las 09:30. En la tarde, la medida se activa nuevamente entre las 16:00 y las 20:00. Fuera de estos horarios, los vehículos pueden circular con normalidad dentro del Distrito Metropolitano de Quito.

La ciudad implementó esta política como respuesta al crecimiento urbano y al aumento sostenido del parque automotor. Quito adoptó este modelo tras observar experiencias similares en otras ciudades del mundo, donde las restricciones vehiculares buscan disminuir la congestión y mejorar la movilidad. Con el paso de los años, el Municipio mantuvo el Pico y placa como una política permanente para ordenar el tránsito en las vías con mayor afluencia.

Durante los fines de semana y los feriados, la normativa se suspende en su totalidad. En esos días, todos los vehículos pueden circular sin importar el número de placa, ya que la regulación no se encuentra vigente.

Controles, multas y disposiciones adicionales

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) ejecuta los controles del Pico y placa en las calles de Quito. Los agentes vigilan el cumplimiento de la medida y sancionan a los conductores que circulan en horarios restringidos. La primera infracción equivale al 15% del Salario Básico Unificado, que corresponde a 69 dólares.

Si el conductor reincide, la sanción sube al 25% del SBU, es decir, 115 dólares. En una tercera falta, la multa alcanza el 50% del salario básico, lo que representa 230 dólares. Las autoridades recuerdan que estas sanciones buscan desincentivar el incumplimiento de la normativa.

La AMT también aplica disposiciones para los vehículos que permanecen más de tres años en los Centros de Retención Vehicular. Cuando un automotor supera ese tiempo, la entidad lo declara en abandono y procede con su chatarrización. Por esta razón, las autoridades insisten en que los propietarios realicen los trámites correspondientes dentro de los plazos establecidos.

🚨 #AMTInforma | ¡Ponte pilas!



💁 Recuerda, hoy la medida “Pico y Placa” se mantiene con normalidad.



Respeta las normas de tránsito y evita sanciones.



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