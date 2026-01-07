Quito mantiene el plan Pico y placa como una de sus principales herramientas para ordenar la movilidad en las horas de mayor congestión. La medida sigue vigente en el perímetro urbano y se aplica de forma regular durante los días laborables, con controles a cargo de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

Más noticias

Este miércoles 7 de enero, la restricción presenta variaciones que los conductores deben tomar en cuenta antes de salir a las vías de la capital. La normativa establece qué vehículos no pueden circular, los horarios en los que rige la medida y las sanciones que enfrentan quienes incumplen la disposición municipal.

Así funciona el Pico y placa este miércoles en Quito

El Pico y placa se aplica a vehículos particulares y motocicletas que transitan dentro del perímetro urbano de Quito. La ordenanza vigente excluye de la restricción a los automotores que trasladan a personas con discapacidad y a adultos mayores. Estas excepciones se mantienen sin cambios y forman parte del marco legal que regula la movilidad en la ciudad.

Para este miércoles 7 de enero, la restricción alcanza a los vehículos cuyas placas terminan en los dígitos 5 y 6. Estos automotores no pueden circular durante los horarios establecidos por la autoridad municipal. El calendario semanal se mantiene sin modificaciones, por lo que la rotación de placas continúa según lo previsto para cada día.

La AMT ejecuta operativos de control en distintos sectores de la ciudad. Los agentes revisan placas y verifican que los conductores cumplan la medida. Cuando detectan infracciones, aplican las sanciones correspondientes. El esquema de multas se mantiene: la primera infracción equivale al 15 % del salario básico unificado; la segunda, al 30 %; y la tercera, al 50 %. Actualmente, la AMT no retiene los vehículos por incumplir el Pico y placa, pero sí emite la citación respectiva al conductor.

Contraflujos para aliviar la congestión en horas pico

Como parte del plan de movilidad, la AMT activa contraflujos en vías de alta demanda para reducir la congestión. En la autopista General Rumiñahui, el contraflujo opera entre El Trébol y Cuscungo. En la mañana funciona de 06:30 a 07:30 y de 08:00 a 08:30. En la tarde, el sistema se mantiene activo de 16:30 a 19:30.

La avenida Velasco Ibarra también integra el dispositivo operativo. En la mañana, la AMT invierte el sentido de circulación entre la avenida Napo y el sector de La Tola, desde las 06:00 hasta las 08:30. En la tarde, aplica el mismo esquema entre el coliseo Rumiñahui y La Tola, de 17:00 a 19:00.

El túnel Guayasamín forma parte del plan. En la mañana, el tránsito se dirige hacia la avenida 6 de Diciembre entre las 07:00 y las 08:30. En la tarde, los vehículos avanzan hacia la avenida Simón Bolívar desde las 16:00 hasta las 19:30. En total, la AMT mantiene cuatro contraflujos activos, incluido el de la avenida Mariscal Sucre, con el objetivo de facilitar los desplazamientos y mejorar la circulación en Quito.

📢 #AMTInforma | ¡Atentos al dato!



🚗 Estos son los horarios y tramos donde aplican los contraflujos en la ciudad.



👮♀️ Conduce con responsabilidad, sigue las señales y haz que tu viaje sea seguro.



🤝 Con tu colaboración, el tránsito fluye mejor para todos. pic.twitter.com/qf9y2qkgqO — AMTQuito (@AMT_Quito) November 11, 2025

Te recomendamos