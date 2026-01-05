El Pico y placa vuelve a regir en Quito desde este lunes 5 de enero de 2026 para autos y motocicletas. El Municipio retoma la medida como parte de su estrategia para ordenar la movilidad diaria y enfrentar la congestión que se concentra en las horas de mayor circulación vehicular. La restricción busca regular el uso del espacio vial en los momentos de mayor demanda.

La administración municipal sostiene que la ciudad necesita mantener este esquema para distribuir mejor el flujo de tránsito. Las autoridades señalan que la medida reduce la presión sobre las avenidas más transitadas y facilita desplazamientos más ágiles durante la jornada laboral. El Cabildo también recuerda que la normativa no rige los fines de semana ni en días feriados, cuando el volumen de vehículos disminuye de forma natural y las vías soportan menos carga.

Horarios, placas y excepciones del Pico y placa

El Pico y placa funciona según el último dígito de la placa. Este lunes, la restricción corresponde a los vehículos cuyas placas terminan en 1 y 2. La normativa incluye tanto a autos como a motocicletas que circulan dentro del perímetro definido por el Municipio.

Los horarios se mantienen sin modificaciones. En la mañana, la prohibición se aplica desde las 06:00 hasta las 09:30. En la tarde y noche, el control rige desde las 16:00 hasta las 20:00. Durante estas franjas, los conductores deben respetar la restricción para evitar sanciones y aportar a un tránsito más ordenado.

La normativa contempla excepciones específicas. Los vehículos de personas adultas mayores y de conductores con discapacidad pueden circular sin limitaciones. También quedan fuera de la restricción las unidades oficiales y los autos eléctricos. Estos grupos no se sujetan a los horarios del Pico y placa que rigen para el resto de usuarios. De forma paralela, el Municipio despliega operativos de control en distintos sectores de la ciudad para verificar el cumplimiento de la medida y reforzar el orden vial.

Multas y alcance territorial de la medida

El incumplimiento del Pico y placa genera sanciones económicas progresivas. La primera infracción equivale al 15% del Salario Básico Unificado y representa 69 dólares. La segunda falta eleva la multa al 25% del SBU, con un valor de 115 dólares. En una tercera infracción, la sanción alcanza el 50% del salario básico y llega a 230 dólares.

La restricción se aplica en todo el Distrito Metropolitano de Quito. En el norte, el perímetro inicia en la avenida de Los Narcisos, cerca de la Escuela Superior de Policía y el puente Villorita, y se extiende hacia el sur hasta la avenida Morán Valverde. En el eje oriental, el control cubre la avenida Simón Bolívar, desde los intercambiadores de La Granados hasta Carapungo. En el occidente, la medida avanza por la avenida Mariscal Sucre.

