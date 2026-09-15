Estos son los horarios del pico y placa en Quito para este martes 15 de septiembre

Fecha de publicación: 14 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 8 de septiembre de 2026

Los vehículos con placas terminadas en 3 y 4 tendrán restricción para circular en Quito este martes 15 de septiembre de 2026. La medida del Pico y placa se aplicará en dos franjas durante la mañana y la tarde.

El Pico y placa estará vigente de 06:00 a 09:30 y de 16:00 a 20:00. Entre ambos periodos, los automotores afectados podrán movilizarse sin esta limitación.

¿Qué placas no podrán circular este martes por el Pico y placa?

La restricción se determina mediante el último número de la placa. Este martes deberán cumplirla los automóviles cuyas matrículas finalicen en 3 y 4.

Para las motocicletas se considera el último dígito numérico de la placa, sin tomar en cuenta la letra ubicada al final.

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💁 Recuerda, hoy viernes, la medida “Pico y Placa” se mantiene con normalidad.



Respeta las normas de tránsito y evita sanciones.



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Horarios del Pico y placa en Quito

La primera franja comenzará a las 06:00 y terminará a las 09:30. La restricción volverá a activarse a las 16:00 y concluirá a las 20:00.

Después de esa hora, todos los vehículos podrán circular sin esta limitación. El esquema se aplica de lunes a viernes, mientras que los fines de semana y feriados existe libre circulación.

Calendario de restricción por placas

La distribución semanal se mantiene de la siguiente manera:

Lunes: placas terminadas en 1 y 2.

Martes: placas terminadas en 3 y 4.

Miércoles: placas terminadas en 5 y 6.

Jueves: placas terminadas en 7 y 8.

Viernes: placas terminadas en 9 y 0.

El calendario también se aplica a las motocicletas, de acuerdo con el último número de su placa.

Multas por incumplir la restricción

Circular durante las franjas restringidas genera una multa equivalente al 15% del salario básico unificado en la primera infracción. Con el valor vigente en 2026, la sanción corresponde a 72,30 dólares.

En caso de reincidencia, la multa asciende al 30%, equivalente a 144,60 dólares. Desde una tercera infracción, alcanza el 50% del salario básico, es decir, 241 dólares.

Pico y placa martes en Quito; preguntas frecuentes

❓¿Qué placas no podrán circular en Quito este martes 15 de septiembre? Los vehículos con placas terminadas en 3 y 4 tendrán restricción por el Pico y placa.

En el caso de las motocicletas, se toma en cuenta el último dígito numérico de la placa, sin considerar la letra final. ❓¿Cuál es el horario del Pico y placa este martes en Quito? La restricción se aplicará de 06:00 a 09:30 y de 16:00 a 20:00.

Entre ambas franjas, los vehículos con placas terminadas en 3 y 4 podrán circular sin esta limitación. ❓¿Cómo funciona el calendario semanal del Pico y placa? Los lunes tienen restricción las placas terminadas en 1 y 2; los martes, 3 y 4; los miércoles, 5 y 6; los jueves, 7 y 8; y los viernes, 9 y 0.

El esquema también se aplica a las motocicletas. ❓¿Hay Pico y placa los fines de semana y feriados? No. El esquema se aplica de lunes a viernes.

Los fines de semana y feriados existe libre circulación respecto de esta medida. ❓¿Cuáles son las multas por incumplir el Pico y placa? La primera infracción genera una multa de 72,30 dólares. En caso de reincidencia, la sanción sube a 144,60 dólares.

Desde una tercera infracción, la multa alcanza los 241 dólares.

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