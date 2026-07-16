Horarios del Pico y placa en Quito este jueves 16 de julio

El sistema de restricción vehicular pico y placa se aplicará nuevamente en Quito este jueves 16 de julio de 2026. El Municipio implementa esta medida para reducir la congestión durante las horas de mayor demanda y organizar la circulación en las principales vías de la capital.

Restricción por placas

La administración municipal solicita a los conductores revisar con anticipación los horarios pico y placa Quito y verificar si su vehículo tiene autorización para circular. La planificación del sistema depende del último dígito de la placa, que determina el día y la franja horaria en la que cada automotor puede movilizarse.

Para este jueves, los vehículos con placas terminadas en 7 y 8 tendrán restricción. Esta normativa se mantiene vigente de lunes a viernes, sin cambios en el esquema establecido.

Objetivos de la restricción vehicular

Las autoridades sostienen que esta medida forma parte de una estrategia para disminuir la carga vehicular en Quito. El objetivo es organizar el flujo de automóviles y evitar la saturación en las vías más transitadas durante las jornadas matutinas y vespertinas.

Controles y cumplimiento de la normativa

Para verificar el cumplimiento de la normativa, los agentes de control realizan operativos en diferentes sectores de la ciudad. Durante estas inspecciones, revisan el número de placa, los horarios de circulación y las autorizaciones vigentes.

El Municipio enfatiza que estos controles buscan garantizar el cumplimiento de la regulación y contribuir a mejorar los tiempos de traslado para quienes se movilizan diariamente por la capital.

Seguridad vial y límites de velocidad

Además, la administración municipal mantiene controles permanentes en las calles. Exhorta a los conductores a respetar los límites de velocidad y evitar maniobras riesgosas para prevenir siniestros viales y fortalecer la seguridad vial.

Tercera placa: fortaleciendo el control del tránsito

El Concejo Metropolitano de Quito aprobó el 6 de enero de 2026 una ordenanza que regula la denominada tercera placa. Esta herramienta tecnológica permitirá identificar vehículos y reforzar el control del tránsito dentro del Distrito Metropolitano.

Marco legal para la tercera placa

La ordenanza establece el marco legal para implementar el Dispositivo Electrónico de Identificación Vehicular, conocido como tercera placa. Este documento define las reglas para su utilización, aplicación y régimen sancionador correspondiente.

Aprobación y funcionamiento del sistema

La normativa recibió respaldo tras dos debates, con el apoyo de 20 concejales. La propuesta plantea que este sistema funcione como un apoyo tecnológico para gestionar el tránsito y transporte en la ciudad.

Características del adhesivo electrónico

La tercera placa consiste en un adhesivo electrónico de alta seguridad que se colocará en el parabrisas de los vehículos y, en motocicletas, en un lugar visible. El secretario de Movilidad, Alex Pérez, explicó que el sistema permitirá acceder únicamente a información relacionada con la placa y chasis del vehículo.

Las autoridades utilizarán estos datos como parte de los controles vehiculares que se ejecutan en Quito.

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