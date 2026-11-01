El Metro y el Trole tienen estos horarios en el feriado de noviembre

Fecha de publicación: 1 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 1 de noviembre de 2026

El transporte público de Quito opera con horarios especiales durante el feriado de noviembre. El Metro, el Trolebús y la Ecovía cambian sus jornadas de atención entre el sábado 31 de octubre y el martes 3 de noviembre de 2026. Además, algunos circuitos quedan suspendidos.

Horarios del feriado en Quito

Trolebús y Ecovía

El sábado 31 de octubre y el martes 3 de noviembre, el Trolebús y la Ecovía operan de 06:00 a 21:00. En esas dos jornadas no funcionan los circuitos E4 y C2. Los alimentadores, por su parte, prestan servicio entre las 06:00 y las 21:30.

En cambio, el domingo 1 y el lunes 2 de noviembre el horario se reduce. Ambos sistemas atienden de 06:00 a 20:00. Durante esos días no operan los circuitos E1 y E2, y los alimentadores funcionan de 06:00 a 20:30.

Metro de Quito

El Metro mantiene horarios diferenciados en los cuatro días del feriado por el Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca. Estas son las jornadas previstas:

Sábado 31 de octubre: de 07:00 a 23:00.

Domingo 1 de noviembre: de 07:00 a 22:00.

Lunes 2 de noviembre: de 07:00 a 22:00.

Martes 3 de noviembre: de 07:00 a 22:00.

Agua de Quito

La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps) no atiende en sus agencias durante el feriado. Sin embargo, mantiene disponibles sus canales digitales y telefónicos para consultas y pagos.

Qué conviene prever por los horarios de feriado

Quienes visiten los cementerios deben considerar el cierre más temprano del Trolebús y la Ecovía el domingo y el lunes. Por lo tanto, conviene calcular el regreso antes de las 20:00. Asimismo, los usuarios de los circuitos suspendidos deben buscar rutas alternas.

Finalmente, la AMT desplegó agentes en los exteriores de los cementerios para facilitar la movilidad de los visitantes.

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