Estos son los horarios del Pico y placa en Quito este miércoles 13 de agosto

Quito mantiene activo el sistema de pico y placa como una de las principales medidas para regular la movilidad durante los momentos de mayor congestión vehicular. Esta restricción se aplica dentro del perímetro urbano de la capital durante los días laborables.

Control de la Agencia Metropolitana de Tránsito

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) controla el cumplimiento de esta medida en distintos sectores de la ciudad. Para este miércoles 22 de julio de 2026, los conductores deben revisar la normativa vigente, los horarios establecidos y las sanciones por incumplimiento.

Restricciones específicas para placas terminadas en 5 y 6

El pico y placa se aplica a vehículos particulares y motocicletas que circulan dentro del perímetro urbano de Quito. Según la normativa municipal, existen excepciones para los automotores que trasladan a personas con discapacidad y a adultos mayores, quienes pueden movilizarse sin esta limitación. Este miércoles, la restricción corresponde a los vehículos cuyas placas terminan en los números 5 y 6. Estos automotores no pueden circular durante los horarios definidos por la autoridad municipal. El calendario semanal mantiene su programación habitual, por lo que la rotación de placas continúa sin modificaciones.

Sanciones por incumplimiento del pico y placa

La AMT desarrolla operativos de control para verificar que los conductores cumplan con la disposición. Los agentes revisan las placas de los vehículos y, al identificar una infracción, emiten la sanción correspondiente:

La primera infracción representa el 15% del salario básico unificado.

La segunda llega al 30%.

La tercera equivale al 50%.

La AMT no retiene los vehículos por incumplir el pico y placa, pero genera la citación respectiva.

Contraflujos activos para mejorar la circulación

Además del pico y placa, la AMT mantiene activos contraflujos en vías de alta demanda. Estas acciones buscan mejorar la circulación y reducir la congestión durante los horarios con mayor movimiento vehicular.

Horarios de contraflujos en Quito

Autopista General Rumiñahui: Contraflujo entre El Trébol y Cuscungo.

Mañana: 06:30 a 07:30 y 08:00 a 08:30.

Tarde: 16:30 a 19:30.

Contraflujo entre El Trébol y Cuscungo. Mañana: 06:30 a 07:30 y 08:00 a 08:30. Tarde: 16:30 a 19:30. Avenida Velasco Ibarra: Circulación invertida entre avenida Napo y La Tola.

Mañana: 06:00 a 08:30.

Tarde: 17:00 a 19:00.

Circulación invertida entre avenida Napo y La Tola. Mañana: 06:00 a 08:30. Tarde: 17:00 a 19:00. Túnel Guayasamín: Tránsito hacia avenida 6 de Diciembre.

Mañana: 07:00 a 08:30.

Tarde: 16:00 a 19:30.

Tránsito hacia avenida 6 de Diciembre. Mañana: 07:00 a 08:30. Tarde: 16:00 a 19:30. Avenida Mariscal Sucre: Parte del esquema de contraflujos activos.

En total, la AMT mantiene cuatro operativos activos para mejorar la movilidad en la ciudad.

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🚗 Estos son los horarios y tramos donde aplican los contraflujos en la ciudad.



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