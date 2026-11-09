Esta noche empiezan los cierres viales en la av. Mariscal Sucre por retiro del puente peatonal

Fecha de publicación: 9 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 9 de noviembre de 2026

El derrocamiento del puente peatonal elevado de la avenida Mariscal Sucre y calle Ambato, en Quito, provocará cierres viales nocturnos entre el lunes 9 y el jueves 12 de noviembre de 2026. El plan operativo de tránsito establece un horario de trabajo desde las 21:00 hasta las 03:00 del día siguiente.

La intervención contempla el cierre de la avenida Mariscal Sucre en ambos sentidos de circulación. El mapa del operativo también identifica los puntos específicos de restricción y seis vías alternas para la movilidad en el sector.

Cierres viales en la avenida Mariscal Sucre

El plan contempla tres puntos de cierre. El primero corresponde a la avenida Mariscal Sucre, en sentido norte-sur, a la altura de la avenida 24 de Mayo.

El segundo punto se ubica en la avenida Mariscal Sucre, en sentido sur-norte, a la altura de la calle Chimborazo. El tercer cierre corresponde a la calle Loja y la avenida Mariscal Sucre, también en sentido norte-sur.

Seis vías alternas para la circulación

El plan operativo identifica seis calles y avenidas como rutas alternas durante el derrocamiento del paso peatonal elevado. Estas son:

Calle Bahía de Caráquez.

Calle Chimborazo.

Calle Imbabura.

Viaducto 24 de Mayo.

Calle Cumandá.

Avenida 5 de Junio.

El esquema diferencia los tramos de circulación normal, los desvíos vehiculares y los cierres viales. También ubica puntos de control con agentes civiles de tránsito para el operativo.

Horario de los trabajos nocturnos

La intervención se desarrollará durante cuatro noches consecutivas: desde el lunes 9 hasta el jueves 12 de noviembre. El horario previsto para los trabajos será de 21:00 a 03:00.

El plan señala que las labores se ejecutarán únicamente en horario nocturno. Por eso, las restricciones corresponden a las franjas establecidas para cada jornada de intervención.

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