La medida del Pico y placa rige en Quito de lunes a viernes y este martes, 9 de septiembre de 2025, restringe la circulación para vehículos cuyas placas terminan en números específicos.

El esquema Pico y placa en Quito este 9 de septiembre

En la mañana, la medida se aplica en un horario de 06:00 a 09:30 y en la tarde, de 16:00 a 20:00.

Según el último dígito de la placa, el cronograma es el siguiente:

Lunes: placas terminadas en 1 y 2.

placas terminadas en 1 y 2. Martes : placas terminadas en 3 y 4.

: placas terminadas en 3 y 4. Miércoles : placas terminadas en 5 y 6.

: placas terminadas en 5 y 6. Jueves : placas terminadas en 7 y 8.

: placas terminadas en 7 y 8. Viernes: placas terminadas en 9 y 0.

Por martes no pueden circular en Quito los autos con placas terminadas en 3 y 4.

El Pico y placa en Quito y los documentos habilitantes

Para circular, es esencial tener la licencia y la matrícula vigentes. En caso de tener el primero de estos documentos está caducado, hay algunos pasos para renovarla:

Generar una orden de pago en la página de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).

(ANT). Cancelar el valor correspondiente, ya sea en línea o en puntos físicos de pago.

Obtener un turno para la emisión de la licencia en la agencia de tu preferencia.

Acercarte a la agencia 15 minutos antes de la hora asignada, presentar el turno impreso con la hora y día agendado.

Realizar la evaluación teórica.

Esperar la entrega de la nueva licencia.

El turno impreso sirve para poder mostrar a los agentes de tránsito y evitar sanciones por este motivo.

El Pico y placa y la responsabilidad ciudadana

El Municipio de Quito siempre hace un llamado a los conductores a cumplir con las restricciones del Pico y placa para mejorar el flujo vehicular en las horas pico.

Planificar los recorridos y verificar que todos los documentos estén en regla es fundamental para evitar sanciones y garantizar una movilidad más eficiente.

En conclusión, este martes, los vehículos con placas terminadas en 3 y 4 no pueden circular dentro de Quito. Asegúrate de tener tu licencia y matrícula vigentes para evitar inconvenientes.

