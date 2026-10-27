Dos paradas del Metro se cerrarán el jueves por simulacro de terremoto

Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

El Metro de Quito realizará un simulacro de evacuación por terremoto este jueves 29 de octubre de 2026, a las 10:00, como parte del mega simulacro distrital “Quito se Prepara 2026”. El ejercicio se desarrollará en las estaciones Magdalena y Jipijapa, donde el personal operativo pondrá en práctica los protocolos de emergencia ante un eventual sismo.

Durante la actividad, el sistema evacuará los trenes que se encuentren en los andenes de esas estaciones, así como al personal que permanezca dentro de las instalaciones. El ejercicio busca fortalecer la coordinación de los equipos y evaluar los procedimientos de respuesta ante una emergencia sísmica.

Estaciones Magdalena y Jipijapa cerrarán sus accesos

El Metro de Quito cerrará temporalmente los accesos de las estaciones Magdalena y Jipijapa para el ingreso de usuarios durante el simulacro. La medida permitirá ejecutar las evacuaciones previstas y desarrollar el ejercicio de seguridad.

El cierre se limitará a esas dos estaciones. Las demás paradas del sistema mantendrán sus operaciones habituales, por lo que el servicio del Metro continuará con normalidad en el resto de la red.

La actividad forma parte del mega simulacro organizado por el Municipio de Quito, que contempla ejercicios de preparación y respuesta ante terremotos en distintos puntos del Distrito Metropolitano.

Metro de Quito aplicará protocolos de emergencia

El personal operativo participará en las acciones de evacuación, orientación y coordinación previstas para el simulacro. El ejercicio contempla la salida de los trenes presentes en los andenes de las estaciones seleccionadas y la evacuación de los trabajadores que permanezcan en sus instalaciones.

Estas actividades permitirán poner en práctica los procedimientos internos de seguridad y evaluar la coordinación entre los equipos que intervienen ante una situación de riesgo.

La jornada también forma parte de las acciones institucionales para fortalecer la preparación del sistema de transporte frente a una eventual emergencia sísmica.

Quito se Prepara 2026 incluye un simulacro distrital

El mega simulacro es una iniciativa que busca reforzar la capacidad de respuesta de la ciudad ante un terremoto.

La participación del Metro incorpora al sistema de transporte subterráneo en este ejercicio, con acciones específicas en dos estaciones y la intervención de su personal operativo.

La actividad del jueves 29 de octubre tendrá lugar a las 10:00. Durante ese periodo, Magdalena y Jipijapa tendrán restricciones temporales para el ingreso de pasajeros, mientras las demás estaciones continuarán con su servicio habitual.

Te recomendamos