Dos heridos por el volcamiento de un taxi en Carcelén

Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

Un siniestro de tránsito involucró a un taxi en la intersección de las avenidas Eloy Alfaro y Galo Plaza Lasso, en Carcelén, al norte de Quito, este jueves 15 de octubre de 2026. El vehículo perdió estabilidad y terminó volcado sobre la vía. Dos personas resultaron heridas y recibieron atención de los equipos de emergencia.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y el Cuerpo de Bomberos de Quito acudieron al lugar para atender a los afectados y verificar las condiciones de circulación. Según el reporte disponible, la vía permanece habilitada y no existen cierres de carriles.

Siniestro de tránsito en Carcelén deja dos personas heridas

El volcamiento ocurrió en un cruce de dos avenidas de alta circulación del norte de Quito. Los equipos de emergencia brindaron atención a las dos personas afectadas, aunque las autoridades no detallaron sus identidades ni la gravedad de sus lesiones.

Hasta el momento, tampoco existe información oficial sobre las causas que provocaron la pérdida de estabilidad del taxi. Las autoridades deberán establecer las circunstancias del hecho mediante las evaluaciones correspondientes.

La velocidad aumenta el riesgo de volcamientos

La velocidad excesiva constituye uno de los factores de riesgo más importantes en la siniestralidad vial. Cuando un vehículo circula a una velocidad superior a la permitida, el conductor dispone de menos tiempo para reaccionar y necesita más distancia para detenerse.

En una curva, un giro o una maniobra brusca, la velocidad también puede aumentar la pérdida de control y el riesgo de volcamiento. Sin embargo, las autoridades todavía no confirman que este factor provocara el siniestro en Carcelén.

La prevención exige respetar los límites de velocidad, reducir la marcha en las intersecciones y evitar maniobras repentinas. Conducir con precaución resulta fundamental en avenidas de alta circulación, donde cualquier error puede afectar a otros usuarios de la vía.

Circulación habilitada en las avenidas Eloy Alfaro y Galo Plaza Lasso

La AMT mantiene habilitada la circulación en la intersección de las avenidas Eloy Alfaro y Galo Plaza Lasso. El reporte no registra cierres de carriles, por lo que los conductores pueden transitar por el sector.

Aun así, se recomienda reducir la velocidad al aproximarse al lugar y respetar las indicaciones de los agentes de tránsito si existen labores de atención de la emergencia.

La seguridad vial depende tanto del control institucional como de las decisiones de cada conductor. Respetar los límites de velocidad y mantener una conducción responsable ayuda a prevenir siniestros y proteger la vida de quienes utilizan las vías de Quito.