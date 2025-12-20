Fecha de publicación: 3 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 3 de octubre de 2026

La Policía Nacional capturó a dos presuntos sacapintas en Quito este sábado 20 de diciembre, un día después de cometido un robo de más de 40 000 dólares bajo esta modalidad.

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Detienen a dos presuntos sacapintas en Quito

El Ministerio del Interior confirmó este sábado 20 de diciembre la captura de dos hombres sospechosos de participar robos bajo la modalidad de sacapintas.

Según informó la Cartera de Estado, la detención se realizó en los exteriores de una entidad bancaria; los presuntos sacapintas, de nacionalidad venezolana, se movilizaban en una motocicleta y realizaban labores de identificación de posibles víctimas, indicó la entidad.

Al notar la presencia policial intentaron huir, pero fueron interceptados, informaron las autoridades.

Indicios del posible delito

Los individuos tenían en su poder:

1 arma de fuego

5 cartuchos

2 celulares

1 motocicleta

Los aprehendidos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente y los indicios ingresados bajo cadena de custodia para las investigaciones correspondientes.

Robo de más de 40 000 dólares en Quito

Esta detención se da un día después de un violento hecho registrado en el norte de la capital. Videos difundidos en redes sociales mostraron como sujetos armados cometieron el robo de cerca de 46 000 dólares de un vehículo.

El incidente ocurrió en horas de la mañana en la av. Gaspar de Villarroel, diagonal al colegio Central Técnico.

En las imágenes se ve como sujetos forcejean con una mujer que está en el interior de su auto; en la desesperación se chocó.

La víctima gritaba por ayuda hasta que le arrebatan un bolso; luego, los delincuentes huyen en dos motocicletas que estaban parqueadas al frente.

Los ladrones detonaron el arma de fuego como una manera de amedrentar a sus víctimas; sin embargo, ninguna persona resultó con heridas.

¿Detenidos tienen relación con robo de este viernes?

Según la Policía, recibieron la alerta a través del ECU911 y acudieron de inmediato a la escena del robo. La mujer retiró más de 40 000 dólares minutos antes de una entidad bancaria.

Tras lo sucedido, la Policía Nacional desplegó acciones en varios sectores de Quito para poder dar con los responsables.

Una fuente del Ministerio del Interior confirmó que los detenidos son investigados por otro caso no relacionado con el robo del viernes.